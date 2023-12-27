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Kahramanmaraş
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Çocuk katili Kahramanmaraş’ta yakalandı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmada çocuk katili yakalandı.

Çocuk katili Kahramanmaraş’ta yakalandı

Çocuk katili Kahramanmaraş’ta yakalandı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmada çocuk katili yakalandı.

27 Aralık 2023 Çarşamba 15:01

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, çocuğu veya beden-ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme suçundan 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 13 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.N. İle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A’yi yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Çocuk Katili Kahramanmaraş’ta Yakalandı
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