Çocuk katili Kahramanmaraş’ta yakalandı

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, çocuğu veya beden-ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme suçundan 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 13 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.N. İle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A’yi yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.