Çocuklar ilk sinema deneyimlerini Dulkadiroğlu’nda yaşadılar

Bu özel etkinlikte öğrenciler hem eğlendiler hem de sinema kültürünü yakından tanıma fırsatı buldular. Eğitim ve sosyal aktivitelerin iç içe geçtiği bu unutulmaz gün, katılan herkes için keyifli ve öğretici bir deneyim oldu.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak bizim öncelikli görevlerimizden biridir. Muhammed Murat Akkurt Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen bu etkinlik, öğrencilerimize sinema kültürünü tanıtırken onlara unutamayacakları bir deneyim sunmuştur. Bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," dedi.