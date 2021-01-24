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Çokran yolu trafiğe açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Çokran yolunda meydana gelen heyelanın ardından yoğun çalışmalarla yolu yeniden trafiğe açtı.

Çokran yolu trafiğe açıldı

Çokran yolu trafiğe açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Çokran yolunda meydana gelen heyelanın ardından yoğun çalışmalarla yolu yeniden trafiğe açtı.

24 Ocak 2021 Pazar 17:42
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Çokran Mahallesi’nde yaşanan heyelanın ardından yol açma çalışmalarına başladı. Çokran dâhil birçok mahalleyi birbirine bağlayan yolda dev kayaların düşmesi sonucu yol trafiğe kapanmıştı. Fen İşleri Dairesi koordinesindeki onlarca ekip ve iş makinesi devasa büyüklükteki kayaları kaldırmak için yoğun bir efor sarf etti. Uzun çalışmalar sonucu ekipler, yola heyelanla birlikte savrulan kayaları kaldırdı, binlerce ton ağırlığındaki taş ve toprak birikintilerini temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı.

Kapalı Yolumuz Bulunmuyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığından çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Çokran Mahallemizde heyelan sonucu kapanan yolu yeniden ulaşıma açtık. Hamdolsun, sorumluluk sahamız içinde an itibariyle kapalı yolumuz bulunmuyor” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Çokran Yolu Trafiğe Açıldı
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