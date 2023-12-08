Cumhur İttifakı'nda ittifakı kesinleşen iller belli oldu

Türkiye 2024 Yerel Seçimleri için liste beklentileri yavaş yavaş şekilleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’yle kesin olarak ittifak yapılacak şehirleri açıkladı.

‘Kurulan Komisyon Verimli Çalışmalarının Sonuna Gelmiş Bulunuyor’

Türkgün’den Kadir Yıldız’a konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli; “Aramızda hiçbir ihtilaf yok. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye’dir. Önce ülkem ve milletim diyen iki siyasi irade Cumhuriyet’in yeni yüzyılında el ele vermiştir. İki partiden değerli arkadaşlarımızın iştirakiyle kurulan komisyon verimli ve müspet çalışmalarının sonuna gelmiş bulunuyor.”

İttifakı Kesinleşen İller

Bahçeli: “Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak” dedi.

İşte o iller

Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van Büyükşehir Belediyesi

Başka İller De Olabilir Mi?

MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Zamanı geldiğinde hepsini öğreneceksiniz. Hele bir netleşsin, sonra açıklarız. Ama şunu ifade edeyim ki, büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak.”