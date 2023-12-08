Cumhur İttifakı'nda ittifakı kesinleşen iller belli oldu

Türkiye 2024 Yerel Seçimleri için liste beklentileri yavaş yavaş şekilleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’yle kesin olarak ittifak yapılacak şehirleri açıkladı.
‘Kurulan Komisyon Verimli Çalışmalarının Sonuna Gelmiş Bulunuyor’
Türkgün’den Kadir Yıldız’a konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli; “Aramızda hiçbir ihtilaf yok. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye’dir. Önce ülkem ve milletim diyen iki siyasi irade Cumhuriyet’in yeni yüzyılında el ele vermiştir. İki partiden değerli arkadaşlarımızın iştirakiyle kurulan komisyon verimli ve müspet çalışmalarının sonuna gelmiş bulunuyor.”
İttifakı Kesinleşen İller
Bahçeli: “Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak” dedi.
İşte o iller
Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van Büyükşehir Belediyesi
Başka İller De Olabilir Mi?
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Zamanı geldiğinde hepsini öğreneceksiniz. Hele bir netleşsin, sonra açıklarız. Ama şunu ifade edeyim ki, büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak.”