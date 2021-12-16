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Dadağlı Köprüsü Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Onikişubat’ın Dadağlı Mahallesi’nde inşa edilen 30 metre uzunluğa ve 13 metre genişliğe sahip yeni köprü sıcak asfaltla birlikte tamamlandı. Muhtar Sarıtürk, “Bu köprüden yaklaşık 10 civarında mahalle ve 30 bin civarında hemşehrimiz faydalanıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Dadağlı Köprüsü Tamamlandı

Dadağlı Köprüsü Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Onikişubat’ın Dadağlı Mahallesi’nde inşa edilen 30 metre uzunluğa ve 13 metre genişliğe sahip yeni köprü sıcak asfaltla birlikte tamamlandı. Muhtar Sarıtürk, “Bu köprüden yaklaşık 10 civarında mahalle ve 30 bin civarında hemşehrimiz faydalanıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

16 Aralık 2021 Perşembe 14:04
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarını birer birer tamamlıyor. Bir süre önce Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Onikişubat ilçesinin kırsal mahallelerinden Dadağlı’da inşa edilen yeni köprü tamamlandı. Bölgenin girişindeki Deliçay adlı akarsu üzerine yapımı gerçekleştirilen toplamda 30 metre uzunluğa ve 13 metre genişliğe köprüde asfaltlama çalışmaları da gerçekleştirildi. Trafikte aksamaların önüne geçecek köprü, bölgeye ulaşımı da önemli ölçüde kısaltılıyor.

10 Mahalle Kullanıyor

Dadağlı Mahalle Muhtarı Adem Sarıtürk çalışmalara ilişkin, “Mahallemizin girişinde yer alan köprü deforme olmuş ve artık trafik yoğunluğunu kaldıramaz hale gelmişti. Bu köprüden yaklaşık 10 civarında mahalle ve 30 bin civarında hemşehrimiz faydalanıyor. Bundan dolayı köprü bölge ulaşımında büyük önem arz ediyordu. Çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Dadağlı Köprüsü Tamamlandı
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