Daha Hijyenik Ortamda Kurbanlık Alışverişi İçin Büyükşehir Sahada

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehirde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,vatandaşların kurbanlık alışverişini daha hijyenik bir ortamda yapabilmesi için Canlı Hayvan Borsası’nda temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamaları gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarla Canlı Hayvan Borsası’nda padoklar, bekleme noktaları, kesim üniteleri ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

Canlı Hayvan Borsası’na gelen vatandaşlar, kurbanlık alışverişinin daha hijyenik şartlarda yapılabilmesi için gerçekleştirilen dezenfeksiyon uygulamalarından duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, daha temiz bir Kahramanmaraş için ekiplerin Kurban Bayramı boyunca da aralıksız sahada olacağı belirtildi.