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Daha Temiz Çevre İçin Büyükşehir Ekipleri Sahada

Büyükşehir Belediyesi, hayvan satış noktaları ve kesim yerleri başta olmak üzere çöp konteynerleri ve hayvansal atıkların bulunduğu alanlarda karasinek ve pire gibi zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Daha Temiz Çevre İçin Büyükşehir Ekipleri Sahada

Daha Temiz Çevre İçin Büyükşehir Ekipleri Sahada

Büyükşehir Belediyesi, hayvan satış noktaları ve kesim yerleri başta olmak üzere çöp konteynerleri ve hayvansal atıkların bulunduğu alanlarda karasinek ve pire gibi zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 16:10
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda eda edebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, hayvan satış noktaları ve kesim yerleri başta olmak üzere çöp konteynerleri ve hayvansal atıkların bulunduğu alanlarda karasinek ve pire gibi zararlılara karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca ekipler, şehir genelinde muhtelif yerlerde karasinek ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız, ilaçlama ile ilgili taleplerini 0344 241 12 41 numaralı telefonu arayarak bizlere ulaştırabilirler” ifadelerine yer verildi.

Zararlılara Geçit Yok

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Hayvansal atıklardan dolayı artış göstermesi muhtemel karasinek popülasyonlarını kontrol altına almak ve vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edecek unsurların ortadan kaldırılması için ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Halk sağlığını korumak için biyosidal ürün ve diğer teknik yöntemlerle 54 araç ve 110 personel ile zararlılara karşı mücadele ediyoruz.Çevreye rastgele atılan atıklar dolayısıyla vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçebilmek için ekiplerimiz bayram boyunca da sahada olacak” ifadelerine yer verildi.

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Daha Temiz Çevre İçin Büyükşehir Ekipleri Sahada
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