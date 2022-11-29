Daha Ulaşılabilir Göksun İçin Büyükşehir Sahada

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla mahallelerin ulaşım standardının artırılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Göksun’un Ericek Mahallesi’nde bulunan ve bölgedeki birçok mahalleye ulaşım sağlayan 1 kilometre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki Hürriyet Caddesi’nde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları hızla sürüyor. Arterde asfalt uygulamalarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek trafik işaretçileri ve yol çizgi çalışmalarıyla Göksun’da onlarca mahallenin ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılacak.

Sırmalı’ya 5 Bin Metrekare Kilit Parke

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin Göksun’da çalışma gerçekleştirdiği diğer bir adres ise Sırmalı Grup Yolu oldu. Ekipler; Sırmalı, Yoğunoluk ve Kazandere mahallelerine ulaşım sağlayan stabilize (toprak) yolu 5 bin metrekare kilit parke ve bordür uygulamalarıyla yeniliyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla özellikle kış aylarında ulaşımı olumsuz etkileyen yolun standardının artırılması hedefleniyor.