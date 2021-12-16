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‘Dayı Bir Adamın Hikayesi’ Filminin Gala Sanko Park Avm’de Yapılacak

Uğur Bayraktar’ın yönettiği “Dayı: Bir Adamın Hikayesi” adlı aksiyon ve dram filminin galası yarın (17 Aralık Cuma) Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde (AVM) yapılacak.

‘Dayı Bir Adamın Hikayesi’ Filminin Gala Sanko Park Avm’de Yapılacak

‘Dayı Bir Adamın Hikayesi’ Filminin Gala Sanko Park Avm’de Yapılacak

Uğur Bayraktar’ın yönettiği “Dayı: Bir Adamın Hikayesi” adlı aksiyon ve dram filminin galası yarın (17 Aralık Cuma) Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde (AVM) yapılacak.

16 Aralık 2021 Perşembe 14:33
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Senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk’ün yazdığı, Ufuk Bayraktar ve Gizem Karaca’nın başrolünde oynadığı film, 10 Aralık 2021 tarihinde vizyona girdi.

Sanko Park AVM Merkezi Avşar Sinemalarında yarın saat 19.00’da gerçekleştirilecek gala gösterimine, oyuncular Ufuk Bayraktar ve Timur Ölkebaş ile yapımcı Abdurrahman Akpınar’ın yanı sıra, Gaziantepliler katılabilecek.

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ

Cesareti, merhameti ve adalet duygusu daha küçük yaştayken içine yerleşen kahramanımızın köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi, onu çalışması için İstanbul’da kahvehanecilik yapan köylüleri Seyfi’nin yanına gönderirler. Böylece kahramanımız çeşitli olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girecek ve alemdeki zirveye yükseliş hikayesi başlayacaktır. Bu süreçte yaşadığı olaylar sonucu adam kabadayılar alemine girer ve bir süre sonra bu dünyada zirveye yükselir.

SANKO PARK

“Gaziantep’in alışveriş merkezi” Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127.489 m2 inşaat alanı ve 56.144 m2 kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park’ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor.

Sanko Park'ın marka karmasında H&M, Mars Athletic Club (MAC), OXXO, Boyner, Network, Kahve Dünyası, Tekzen, Paşabahçe, Mudo, Beymen, Beymen Club, W Collection, Swarovski, LCW, Media Markt, D&R, Twist, Toyzz Shop, Migros, İpekyol, Kitikate, Kiğılı, Mango, Koton, Flo, B&G Store, Alaçatı Muhallebicisi, L'occitane​, GS Store, Fenerium gibi markaların yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.

Sanko Park’ta, 3.389 m2 alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları’nda vizyondaki filmler gösterime alınırken, Play Park tarafından işletilen 4.271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkânı sunuluyor. 1.600 m2 alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

1.200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, konuklarına ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.

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‘Dayı Bir Adamın Hikayesi’ Filminin Gala Sanko Park Avm’de Yapılacak
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