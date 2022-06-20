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Değirmendere Şelalesi Doğaseverleri Büyüledi

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşleri’nin bu haftaki rotası doğal manzarası, havası ve su kaynaklarıyla doğa tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Değirmendere Şelalesi oldu. Doğanın, yeşilin ve suyun tadını çıkaran doğaseverler, çektikleri fotoğraflarla da hatıralarını ölümsüzleştirdi.

Değirmendere Şelalesi Doğaseverleri Büyüledi

Değirmendere Şelalesi Doğaseverleri Büyüledi

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşleri’nin bu haftaki rotası doğal manzarası, havası ve su kaynaklarıyla doğa tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Değirmendere Şelalesi oldu. Doğanın, yeşilin ve suyun tadını çıkaran doğaseverler, çektikleri fotoğraflarla da hatıralarını ölümsüzleştirdi.

20 Haziran 2022 Pazartesi 17:30
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, doğaseverleri şehrin doğal güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen ‘Doğa Yürüyüşleri’ etkinliğinde katılımcılar, doğal manzarası, havası ve su kaynaklarıyla doğa tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Andırın Boynuyoğunlu Mahallesi’nde bulunan Değirmendere Şelalesi’ni ziyaret etti. 120 doğaseverin yer aldığı etkinlikte toplamda 16 kilometrelik mesafe kat edildi. Gerçekleştirilen etkinlikte doğanın, yeşil alanın ve suyun tadını çıkaran doğaseverler, çektikleri fotoğraflarla da hatıralarını ölümsüzleştirdi. Katılımcılar, gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

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Değirmendere Şelalesi Doğaseverleri Büyüledi
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