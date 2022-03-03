Değişmeyen Lezzetin Durağı Mer’aş Kebap Açılıyor!

Kahramanmaraşlı İşletmeci Doğan Gündeş, 20 yıllık tecrübesini Mer’aş Kebap ile taçlandırıyor. Orhan Gazi Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi üzerinde 250 metrekarelik kapalı alanı ve 100 kişilik kapasitesiyle Mer’aş Kebap’ın açılışı için geri sayım başladı. Hijyen noktasında tüm detayların düşünüldüğü nezih bir mekân olan Mer’aş Kebap, aile salonuyla özellikle aile ve arkadaş gruplarının aranan adresi olmaya aday. Kalite ve lezzeti çok iyi bir hizmetle sunmayı amaçlayan Mer’aş Kebap, aynı duyarlılığı paket serviste de göstermeyi hedefliyor.

KAMPANYA İLE AÇILIYOR: KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL YÜZDE 50 İNDİRİM!

8 Mart Salı günü saat 12.00’da hizmete açılması planlanan Mer’aş Kebap, Kadınlar Günü münasebetiyle açılış günü tüm kadın müşterilere, yüzde 50 indirimden sağlayacak. Mer’aş Kebap’ın açılışı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İşletme Sahibi Doğan Gündeş, “Kahramanmaraş’ta 20 yıllık tecrübemizi, yeni işyerimiz Mer’aş Kebap ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah yeni işletmemiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hizmet vermeye başlayacak. Bu özel günde kadınlarımıza pozitif bir ayrım yapmak istedik. Kadın erkek eşitliğini de vurgulamak amacıyla hep gölgede veya arka planda kalan kadınlarımıza, açılış günü için yüzde 50 indirim kampanyası düzenledik. İşletmemiz, Abdülhamid Han Kavşağından Abdülhamid Han Camii’ne giderken hemen soldaki ilk işletme. Müşterilerimizin gönül rahatlığıyla gelip yemek yiyebileceği nezih bir mekân oluşturmaya gayret ettik. Mer’aş Kebap olarak Kahramanmaraş’ın her yerine paket servis hizmeti sağlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi açılışımıza bekliyoruz” dedi.