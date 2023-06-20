Deprem Bölgesi Belediye Başkanları Kahramanmaraş’ta Bir Araya Geliyor

Şehrin yeniden imarı ve inşası noktasında paydaş kurum ve kuruluşlarla çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda, şehirlerin tekrar ayağa kaldırılması için hayata geçirilen ve planlanan projelerin değerlendirilmesi noktasında 20 Haziran Salı günü AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekilleri ve deprem bölgesi belediye başkanlarının katılımıyla Ramada Otel’de istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Saat 10.30’da başlayacak toplantının ardından program saha ziyaretleriyle devam edecek. Program, saat 15.00’da Şairler Tepesi’nde düzenlenecek değerlendirme toplantısıyla sona erecek.