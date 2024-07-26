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Deprem Bölgesi Belediye Başkanları Kahramanmaraş’ta Buluştu

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan Başkan Görgel, “Bizim kahramanlık dolu hikâyemiz bu topraklarda atalarımızdan miras kalan direniş ruhunu canlı tutmaktadır. Kahramanmaraş, yalnızca geçmişiyle değil geleceğiyle de bir kahramanlar diyarı olmaya devam edecek. Hep birlikte dayanışma içinde daha güzel günlere doğru kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Deprem Bölgesi Belediye Başkanları Kahramanmaraş’ta Buluştu

Deprem Bölgesi Belediye Başkanları Kahramanmaraş’ta Buluştu

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan Başkan Görgel, “Bizim kahramanlık dolu hikâyemiz bu topraklarda atalarımızdan miras kalan direniş ruhunu canlı tutmaktadır. Kahramanmaraş, yalnızca geçmişiyle değil geleceğiyle de bir kahramanlar diyarı olmaya devam edecek. Hep birlikte dayanışma içinde daha güzel günlere doğru kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

26 Temmuz 2024 Cuma 16:21

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’na katıldı. Deprem bölgesi şehirlerin belediye başkanları ve bürokratları, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; yerel yönetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için stratejiler geliştirmek ve deprem bölgesi şehirleri hızlı bir şekilde ayağa kaldırma noktasında istişarelerde bulunuldu. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem bölgesi şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için gayret gösteren tüm kurum ve kuruluşlara, belediyelere ve STK’lara teşekkür etti.

“Asrın Felaketini Asrın Dayanışmasına Dönüştürdük”

İstişare ve değerlendirme toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Öncelikle AK Parti Yerel Yönetim Başkanlığımız tarafından düzenlenen bu istişare toplantısına ev sahipliği yapmaktan ve çok değerli misafirlerimizle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 17 ay 20 gün geçti. Bugün bir arada olduğumuz başkanlarımız ve çevre illerimizle birlikte tüm milletimiz çok büyük acılar yaşadı. Asrın felaketinde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. O gün karşı karşıya olduğumuz manzarayı tarif edecek hiçbir kelime yok. Asrın felaketini yaşayan şehirlerimiz için devletimiz, ülkemiz, gönül coğrafyamız adeta seferber oldu. Kalbi deprem bölgesinde atan, bizimle birlikte ağlayan, bizimle birlikte enkazdan ses gelecek mi diye bekleyen, bizlere dua eden, asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren tüm milletimizden Allah razı olsun” cümlelerini kaydetti.

“Sadece Binalarımız Değil Umutlarımızı da Yeniden İnşa Ediyoruz”

Başkan Görgel konuşmasının devamında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletimizin her kademesinin, STK’larımızın ve gönüllülerimizin yürüttüğü çalışmalar adeta umudumuzu diriltti. O süreçte tüm bakanlarımız, milletvekillerimiz ve kardeş belediyelerimiz sahada, bizzat vatandaşlarımızla omuz omuza vererek her bir ihtiyacı karşılamak için canla başla çalıştı. Bu çalışmalar yalnızca fiziki yeniden yapılanmaya değil aynı zamanda sosyal ve ruhsal iyileşmeye de katkı sağlamıştır. Zor günümüzde yanımızda olan bakanlarımıza, kardeş belediyelerimize, milletvekillerimize ve tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gönül verdiğimiz şehrimizi tekrar ayağa kaldırmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürütülen çalışmalar daha güçlü ve dirençli bir şekilde yeniden yapılanmamıza olanak sağlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sadece binalarımızı değil umutlarımızı da yeniden inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Cesaret ve Kararlılıkla Geleceğe Yürüyoruz”

Başkan Fırat Görgel konuşmasını, “Bir teşekkürü de Kahramanmaraşlı hemşehrilerime iletmek istiyorum. Tarih boyunca birçok zorluğa göğüs germiş bir milletin evlatları olarak bugün de aynı cesaret ve kararlılıkla geleceğe yürüyoruz. Bizim kahramanlık dolu hikâyemiz bu topraklarda atalarımızdan miras kalan direniş ruhunu canlı tutmaktadır. Kahramanmaraş, yalnızca geçmişiyle değil geleceğiyle de bir kahramanlar diyarı olmaya devam edecek. Hep birlikte dayanışma içinde daha güzel günlere doğru kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” cümlelerini noktaladı.

İnsana Dokunan ve İnsanı Merkeze Alan Belediyecilik

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, “Deprem bölgesinde çok daha zenginleştirilmiş ve geliştirilmiş bir belediyecilik anlayışını tesis etmek için bugün Kahramanmaraş’tayız. Kahramanmaraş’ımız, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerimizin başında geliyor. Kahramanmaraş ve deprem bölgesi şehirleri başta olmak üzere tüm Türkiye’de geleceği daha iyi inşa etmek, insana dokunan ve insanı merkeze alan AK Parti belediyeciliğini tesis etmek üzere yaptığımız bu çalışmanın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.

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Deprem Bölgesi Belediye Başkanları Kahramanmaraş’ta Buluştu
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