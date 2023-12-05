Deprem bölgesinde işsizlik ödeneği başvuruları artarken hak edenlerin sayısı azalıyor!

TEPAV Ağustos 2023 İstihdam İzleme Bülteni yayımlandı. Buna göre Ağustos ayında toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 1,4 (355 bin) azalırken aylık olarak ise yüzde 0,5 (116 bin) artarak 23 milyon 22 bin olarak gerçekleşti. Toplam sigortalı çalışanların yüzde 71’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubundaki yıllık istihdam değişimi, yüzde 4 (685 bin 688) azalış yönlü iken aylık olarak yüzde 0,9 (141 bin 662) oranında arttı.

Diğer taraftan esnaf-çiftçi grubundaki yıllık değişim yüzde 2,8 azalış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda değişimler farklılık gösterdi. Bu dönemde esnaf sayısında yüzde 3,3 (85 bin 568) azalış, çiftçi sayısında ise yüzde 0,01 (89) artış görüldü. Bu gruptaki aylık değişimler ise esnaf sayısında yüzde 0,2, çiftçi sayısında ise yüzde 1,3 oranında azalış şeklinde oldu. Esnaf sayısında son beş aydaki daralmanın 111 bin 192’ye yükselmesi dikkat çekti. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısı ise yıllık olarak yüzde 13,5 artarken aylık olarak ise yüzde 0,4 (13 bin 432) azaldı.

İNŞAAT İSTİHDAMI GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUYOR

Ağustos ayı itibarıyla yıllık değişimlere bakıldığında imalatta yüzde 7,3, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 4,1 daralma kaydedildi. Bunun yanı sıra inşaat sektörü yüzde 8,9’luk yıllık artış seviyesi ile güçlü istihdam görünümünü korudu. Diğer taraftan konaklama-yiyecek ve bilgi-iletişim sektörlerindeki kısmi artışlar dışında hizmet sektörlerinde çalışan sayısı geriledi.

Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlikte yüzde 21, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde yüzde 12,7, eğitim faaliyetlerinde yüzde 13,1 yıllık istihdam azalışları gerçekleşti.

69 İLDE İSTİHDAM YILLIK OLARAK GERİLEDİ

Ağustos ayı itibarıyla deprem bölgesinde yer alan 11 ilin sigortalı ücretli istihdam içindeki payı yüzde 15,7 olarak gerçekleşti. Çalışan sayısı bu bölgede yıllık olarak 106 bin 757 (yüzde 5,9) daralırken aylık ise 68 bin 325 (yüzde 4,2) arttı.

Hatay 46 bin 514 (yüzde 23,5), Kahramanmaraş 29 bin 587 (yüzde 17,1), Malatya ise 22 bin 984 (yüzde 18,8) çalışan kaybı ile istihdamı en yüksek oranda daralan ilk üç il oldu. Onları 9 bin 743 ile Urfa (yüzde 5,7), 6 bin 216 ile Adana (yüzde 1,8) izledi. Elazığ (yüzde 4,3) ve Diyarbakır (yüzde 0,7) da deprem bölgesinde olan ve istihdam kaybı yaşayan diğer iller olarak sıralandı.

DEPREM BÖLGESİNDE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HAK EDENLERİN SAYISI YÜZDE 2,2 GERİLEDİ

Ocak-Eylül 2023 döneminde, deprem bölgesinde yer alan 11 ilde işsizlik ödeneği başvurularında en hızlı artışlar Hatay (yüzde 102,3), Kahramanmaraş (yüzde 72,8), Malatya (yüzde 63,3) ve Adıyaman’da (yüzde 66,3) gerçekleşti.

Bu dönemde Türkiye genelinde işsizlik ödeneği başvuruları yüzde 1,6 düzeyinde geriledi. Diğer taraftan işsizlik ödeneği hak edenlere ait veriler incelendiğinde deprem illerinde işsizlik ödeneği hak edenlerin yüzde 2,2 oranında gerilediği ancak il bazında farklılıkların olduğu gözlemlendi.

İşsizlik ödeneği alanlar Hatay’da (yüzde 63,4), Kahramanmaraş’ta (yüzde 30,1), Malatya’da (yüzde 29,2) ve Adıyaman’da (yüzde 3,6) artarken diğer tüm illerde geriledi. Bu dönemde Türkiye genelinde işsizlik ödeneği hak edenlerin sayısı yüzde 8,9 düzeyinde azaldı.