Depremde hayatını kaybedenler 1. Yıl dönümünde dualarla anıldı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin 1. yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlar iş birliğiyle bir dizi anma programı düzenleniyor. Program kapsamında, sabah namazına müteakip Zekeriya Tanrıverdi Camii’nde; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Vali MükerremÜnlüer, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir protokolü ve vatandaşların katılımıyla, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim Tilaveti yapıldı ve dualar edildi. Anma programı, Kapıçam Şehir Mezarlığı ziyaretiyle devam etti. Heyet, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları kabirleri başında dualarla andı. 6 Şubat depremlerinde ahirete irtihal eden vatandaşların yakınlarıyla da bir araya gelen heyet, baş sağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı.