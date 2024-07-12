Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Depremde yıkılan Ekinözü maarif camisi yeniden inşa edilecek

6 Şubat 2023 tarihinde Ekinözü merkezli meydana gelen depremde yıkılan Ekinözü Maarif Mahallesi Camii’nin yeniden inşası için önemli bir adım atıldı. Depremin ardından vatandaşlar, namazlarını ve ibadetlerini çadırlarda gerçekleştirmek zorunda kaldı. Bu duruma son vermek ve yeni bir cami inşa etmek amacıyla Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan ve Maarif Mahallesi Camii heyeti bir araya geldi.

Depremde yıkılan Ekinözü maarif camisi yeniden inşa edilecek

Depremde yıkılan Ekinözü maarif camisi yeniden inşa edilecek

6 Şubat 2023 tarihinde Ekinözü merkezli meydana gelen depremde yıkılan Ekinözü Maarif Mahallesi Camii’nin yeniden inşası için önemli bir adım atıldı. Depremin ardından vatandaşlar, namazlarını ve ibadetlerini çadırlarda gerçekleştirmek zorunda kaldı. Bu duruma son vermek ve yeni bir cami inşa etmek amacıyla Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan ve Maarif Mahallesi Camii heyeti bir araya geldi.

12 Temmuz 2024 Cuma 10:31

Toplantıya, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, Ekinözü İlçe Müftü Vekili Muhammet Yusuf Yaşar ve Maarif Camii Derneği Üyeleri katıldı. Toplantıda, yıkılan caminin yerine yapılacak olan yeni caminin inşası için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Harun Vicdan, belediye olarak yeni cami inşası için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

Başkan Harun Vicdan’dan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Başkan Harun Vicdan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Depremde yıkılan Maarif Mahallesi merkez camii yerine yapılacak yeni camii için gerekli tüm resmi işlemler ve hazırlıklar hızla tamamlanacaktır. Halkımızın manevi ihtiyaçlarını karşılayacak bu yeni cami için gereken tüm adımları ivedilikle atacağız. Bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, İslam dinimizin gerektirdiği şekilde toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu ön planda tutacağız. İnancımızın ve kültürümüzün önemli bir parçası olan camiler, yalnızca ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda toplumun manevi merkezleridir. Yeni camimizin inşasıyla birlikte, Ekinözü'nün ruhani atmosferini yeniden canlandıracağız."

Başkan Vicdan, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e de konuyu ilettiklerini ve onların da destek vereceklerini ifade etti.

Yeni Camii İçin Hızlı Adımlar Atılacak

Depremin ardından vatandaşların ibadetlerini çadırlarda sürdürmek zorunda kalması, ilçe halkı üzerinde derin etkiler bıraktı. Toplantıda, bu durumun bir an önce sona erdirilmesi için gereken adımların atılmasının önemi vurgulandı. Yeni caminin inşasıyla birlikte halkın daha uygun ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebileceği ifade edildi. Vicdan, "Halkımızın ibadetlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için gereken tüm çalışmaları hızla tamamlayacağız. Yeni cami, toplumsal dayanışmamızın ve inancımızın sembolü olacaktır" dedi.

Toplumsal Birliktelik ve Manevi Değerlerin Yeniden İnşası

Başkan Vicdan konuşmasının devamında, "Bu zor günlerde halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni camimizin inşası, yalnızca bir bina yapmak değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliğimizi ve manevi değerlerimizi yeniden inşa etmektir. Birlik ve beraberlik içinde, el birliğiyle bu zorluğun üstesinden geleceğiz. İnşallah, bu önemli projenin hayata geçmesiyle birlikte ilçemiz yeniden manevi bir merkez kazanacaktır" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Kiralar ve Vicdan Muhasebesi
Kahramanmaraş’ta Kiralar ve Vicdan Muhasebesi
Kahramanmaraş Toptancılar Çarşısı yeni yağmursuyu hattına kavuşuyor!
Kahramanmaraş Toptancılar Çarşısı yeni yağmursuyu hattına kavuşuyor!
Başkan Görgel: “Şehrimizi tekstil alanında daha ileriye taşımayı hedefliyoruz”
Başkan Görgel: “Şehrimizi tekstil alanında daha ileriye taşımayı hedefliyoruz”
Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’na katılımcı başvuruları başladı!
Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’na katılımcı başvuruları başladı!
Dulkadiroğlu Belediyesi'nden Engelsiz Yaşam Parkı'na Büyük Yenilik
Dulkadiroğlu Belediyesi'nden Engelsiz Yaşam Parkı'na Büyük Yenilik

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber