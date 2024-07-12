Depremde yıkılan Ekinözü maarif camisi yeniden inşa edilecek

Toplantıya, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, Ekinözü İlçe Müftü Vekili Muhammet Yusuf Yaşar ve Maarif Camii Derneği Üyeleri katıldı. Toplantıda, yıkılan caminin yerine yapılacak olan yeni caminin inşası için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Harun Vicdan, belediye olarak yeni cami inşası için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

Başkan Harun Vicdan’dan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Başkan Harun Vicdan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Depremde yıkılan Maarif Mahallesi merkez camii yerine yapılacak yeni camii için gerekli tüm resmi işlemler ve hazırlıklar hızla tamamlanacaktır. Halkımızın manevi ihtiyaçlarını karşılayacak bu yeni cami için gereken tüm adımları ivedilikle atacağız. Bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, İslam dinimizin gerektirdiği şekilde toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu ön planda tutacağız. İnancımızın ve kültürümüzün önemli bir parçası olan camiler, yalnızca ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda toplumun manevi merkezleridir. Yeni camimizin inşasıyla birlikte, Ekinözü'nün ruhani atmosferini yeniden canlandıracağız."

Başkan Vicdan, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e de konuyu ilettiklerini ve onların da destek vereceklerini ifade etti.

Yeni Camii İçin Hızlı Adımlar Atılacak

Depremin ardından vatandaşların ibadetlerini çadırlarda sürdürmek zorunda kalması, ilçe halkı üzerinde derin etkiler bıraktı. Toplantıda, bu durumun bir an önce sona erdirilmesi için gereken adımların atılmasının önemi vurgulandı. Yeni caminin inşasıyla birlikte halkın daha uygun ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebileceği ifade edildi. Vicdan, "Halkımızın ibadetlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için gereken tüm çalışmaları hızla tamamlayacağız. Yeni cami, toplumsal dayanışmamızın ve inancımızın sembolü olacaktır" dedi.

Toplumsal Birliktelik ve Manevi Değerlerin Yeniden İnşası

Başkan Vicdan konuşmasının devamında, "Bu zor günlerde halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni camimizin inşası, yalnızca bir bina yapmak değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliğimizi ve manevi değerlerimizi yeniden inşa etmektir. Birlik ve beraberlik içinde, el birliğiyle bu zorluğun üstesinden geleceğiz. İnşallah, bu önemli projenin hayata geçmesiyle birlikte ilçemiz yeniden manevi bir merkez kazanacaktır" dedi.