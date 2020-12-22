Deva Partisi Elbistan ilçe başkanı beli oldu

Ekinözü İlçe Kongresi'nde tüm Kahramanmaraş İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu salonda Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından verilen yetki belgesi, İl Başkanı Dr.İrfan Karatutlu tarafından Elbistan İlçe Başkanı olarak yetkilendirilen Muhammed Şahin'e takdim edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Dr.İrfan Karatutlu: "İlçeler olarak Ekinözü, Türkoğlu, Dulkadiroğlu ve Nurhak ilçemizden sonra Elbistan İlçe başkanını da belirlemiş olduk. İnşallah çok kısa zamanda diğer ilçelerimizi belirlemeye devam edeceğiz. Öncelikle bu belirlenen ilçelerimizde kongre sürecini hızlandıracağız. İlk olarak Ekinözü İlçe kongremizi yaptık. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Dulkadiroğlu ve Türkoğlu kongremizi de yapmış olacağız. Kısa süre sonra Onikişubat İlçe kongremizi tamamlayacağız. Daha sonra İl Kongresini Genel Başkanımız Ali Babacan'ın da katılımlarıyla en geç Şubat sonuna kadar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnşallah İl kongresine kadar tüm ilçelerimizin başkanlarını da belirlemiş olacağız ve böylelikle ilimizdeki teşkilatlanma çalışmalarını da tamamlamış olacağız." dedi. Deva Partisi Elbistan İlçe Başkanlığı için görev verilen Muhammed ŞAHİN programın sonunda söz alarak: "Öncelikle burada yapılan ilk kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu görevi layık gören başta Deva Partisi Genel Başkanımız Ali Babacan, İl Başkanım Dr. İrfan Karatutlu ve İl Kurucu Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Muhammed Şahin kimdir?

Muhammed Şahin 1991 yılında Kahramanmaraş/Elbistan'da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Elbistan'ta tamamladı. Üniversite eğitimini ise Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Halen Hak Hukuk ve Danışmanlık bürosunda Kahramanmaraş barosuna kayıtlı olarak yönetici avukat olarak çalışmaktadır.. Siyaset hayatına ilk defa Deva Partisi'nde atılan Şahin, evli ve bir çocuk babasıdır.