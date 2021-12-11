Deva Partisi İl Teşkilatı Türkoğlu’nda yoğun ilgiyle karşılandı

Türkoğlu ilçesinde önce ilçe başkanlığını ziyaret eden teşkilat üyeleri, sonrasında sokağa çıkarak vatandaşlarla buluştu. Türkoğlu esnafını ziyaret eden il teşkilatı üyeleri daha sonra Türkoğlu Semt Pazarına geçerek pazarcı esnafının da sorunlarını dinledi. Yapılan etkinliğe Deva Partisi İl Başkanı Uzm.Dr. İrfan Karatutlu, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme, Onikişubat İlçe Başkanı Hakan Dedeoğlu, Türkoğlu İlçe Başkanı Av.Kazım Kuncan, çok sayıda il ve ilçe teşkilatı üyeleri ve Deva gönüllüleri katılım sağladı.

Türkoğlu esnafıyla sohbet eden İl başkanı Uzm.Dr. İrfan Karatutlu, bir esnafın “Başkanım artık bizi kurtarın” demesi karşısında “Biz de onun için çalışıyoruz, siz seçerseniz geleceğiz inşallah.” diyerek cevap verdi. Pazarda mısır satan bir başka vatandaş ise İl Başkanı Uzm.Dr. İrfan Karatutlu'ya içini dökerek: "5-6 ay önce mısırın kilosu 4.5 liraydı, şimdi 20 lira. Mısırın bardağını o zaman 1.5-2.0 liraya satarken para kazanıyorduk. Şimdi 3.5-4.00 liraya satıyoruz kazanç yok. Vatandaş artık alamadan geçiyor. Çünkü vatandaşın alım gücü bitmiş. Allah yardımcımız olsun." diyerek ekonomideki kötü gidişata tepkisini gösterdi. Başka bir esnaf ise : "Günde 50-60 tane simit satıyordum. Şimdi 20 tane satamıyorum. Çocuklar artık simit yiyemiyor." diyerek nasıl bir durumda olduklarını özetleyerek yetkililere serzenişte bulundu.

Ziyaretini pazar yeri ile noktalayan il teşkilatı, hem pazar esnafından hem de pazarda alışveriş yapan vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Daha sonra yapılan vatandaş buluşmasıyla ilgili bir açıklama yapan İl Başkanı Uz.Dr. İrfan Karatutlu: "Bugün Türkoğlu ilçemizde de gördük ki halkımız artık bu kötü gidişattan bıkmış durumda. Halkımız artık bir değişim ve beraberinde bir refah istiyor. Deva Partisini vatandaşlarımız umut olarak görüyor. Bugün Türkoğlu'nda hem çarşı esnafımız, hem pazarcı esnafımız, hem de vatandaşlarımız artık feryat ediyor. Hükümet adeta bu seslere kulağını kapatarak ısrarla vatandaşlardan gerçekleri saklamaya çalışıyor. Ama şunu bilsinler ki en büyük gerçek sokaktaki vatandaş. Vatandaşlarımız artık bir çözüm sunamayan hükümetten umudunu kesmiş durumda. Hükümette bugün eleştiri ve öneriye kulağını kapatmış bir yönetim anlayışı var. Genel Başkanımız Ali Babacan pek çok konuda sürekli çözümler de öneriyor fakat hükümet her olumlu çözüme kulağını kapatmış durumda. Ve ülkemiz her geçen gün bu kötü yönetim yüzünden daha da fakirleşiyor. Ekonomik parametreler bozulduğunda hemen “dış güçler”e sarılan bir hükümet var. Ama vatandaşlarımız şunu bilsin ki artık tek çıkış Deva Partisi kadrolarıdır. İyi bir program, sadece bu memleket için çalışan liyakatli bir ekip iş başına geldiği zaman kolayca herşeyin üstesinden gelecektir. Biz Ali Babacan'a daha önce de ekonomiyi defalarca düze çıkardığı için güveniyoruz. Genel Başkanımız Ali Babacan'ın da söylediği gibi "Kimse suçu dışarıda aramasın. Şu anda ülke olarak kötü yönetimin sonucunu görüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.