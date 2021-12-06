Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Karatutlu şehrin gündemine dair açıklamalarda bulundu

Bundan sonra haftalık olarak şehrin gündemine dair konular hakkında açıklama yapacaklarını dile getiren İrfan Karatutlu, sözlerine geçen hafta Kahramanmaraş’ta diyerek başladı ve (31 Kasım-5 Aralık 2021) şunları dile getirdi.

Kahramanmaraş milletvekili Cihat Sezal, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’ın bir Tv kanalındaki programını seyrettikten sonra, Sayın Genel Başkan hakkında siyasi nezaketten uzak bir sosyal medya paylaşımı yapmıştır. Deva partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak adı geçen milletvekiline ‘Buna benzer boş işlerle uğraşmak yerine, yılsonuna kadar bitirme sözü verdiği Arsan Kavşağı Çalışmaları ile ilgilenmesinin Kahramanmaraş’a daha faydalı olacağı tavsiyesinde bulunduk. Arsan Kavşağı çalışmalarını sonuna kadar takip edeceğiz.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal Elbistan’da bir Hastane açılışında katılımcıların azlığından şikâyet etti. 70 yaşındaki vatandaşın :’’Geleceğimiz kalmadı,’’ şeklindeki ekonomik sorunlarla ilgili sesli tepkisine karşı, durumu geçiştirmeye yönelik açıklamalarda bulundu. İlgili vatandaş çağrılmalı ve derdi dinlenmeliydi. Aynı milletvekilinin bir başka konuşmasında ‘Türkiye’de 85 vilayet bulunuyor’ demesi, coğrafyadan da ne kadar bihaber olduğunun göstergesiydi. İktidar mensuplarına, vatandaşın bu tür tepkilerine alışmaları tavsiyesinde bulunuyoruz. Tepki veren vatandaşın akıbetini takip edeceğiz.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Mali Müşavirler Odası düzenledikleri programlarda gerek içerik, gerekse çağrılan davetliler yönünden iktidar partisine ‘elimiz mahkûm, korkuyoruz, anlayın bizi’ görüntüsü çizdiler. Muhalefet partilerinin çağrılmadığı programlarda, iktidar partisi il başkanına resmi protokol kurallarının üzerinde yer verilmesi bunun en bariz göstergesiydi. Çevre derneklerinin ve muhalefet partilerinin görüşünün alınmadığı ‘Aksu ve Erkenez Çayının Kirletilmesi’ sorunun tartışıldığı toplantının, çayı kirletmekte ısrar edenlerin çoğunun üye olduğu Ticaret ve Sanayi Odasında yapılması ayrı bir tartışma konusuydu. Kahramanmaraş meslek örgütleri ve STK ‘larının bu tür ayrımcı tavırları not edilmeye değerdi.

Akp Dulkadiroğlu Teşkilatının Güzelyurt Bertizliler Camii mekânını kullanarak, kutsal mekânları siyasete bulaştırarak toplantı yapması, sorumlular hakkında yasal süreci olan bir faaliyetti. Valilik gerekli sorumluluğu alarak müftülük ve Akp tarafları hakkında gerkli soruşturmayı yapmalıdır. Toplantıya toplantı mekanını bildikleri halde Dulkadiroğlu Belediye başkanı Necati Okay ve partinin ilçe başkanının da katılması ayrı bir umursamazlıktır. Konunun takipçisi olacağız. Deva partisi; sizlere, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, ehliyet ve liyakatin hakim olduğu bir iktidarda, bu tür olayların olmayacağı sözünü veriyor."