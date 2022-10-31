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Divanlı Semt Pazarı Hizmete Hazır

Semt pazarlarını bir bir kapalı hale getiren Dulkadiroğlu Belediyesi, Divanlı Semt Pazarı’nı tamamlayarak hizmete hazır hale getirdi. Belediye Başkanı Necati Okay, “Semt pazarını talep edilen noktada çok amaçlı olarak inşa ettik” dedi.

Divanlı Semt Pazarı Hizmete Hazır

Divanlı Semt Pazarı Hizmete Hazır

Semt pazarlarını bir bir kapalı hale getiren Dulkadiroğlu Belediyesi, Divanlı Semt Pazarı’nı tamamlayarak hizmete hazır hale getirdi. Belediye Başkanı Necati Okay, “Semt pazarını talep edilen noktada çok amaçlı olarak inşa ettik” dedi.

31 Ekim 2022 Pazartesi 16:42

Dulkadiroğlu Belediyesi, bölgesinde bulunan semt pazarlarını bir bir yenileyerek kapalı hale getiriyor.

Bu kapsamda Doğukent, Namık Kemal ve Bahçelievler’de bulunan Pazar yerlerini kapalı hale getiren Dulkadiroğlu Belediyesi, son olarak Divanlı mahallesinde bulunan semt pazarını kapalı hale getirdi.

Çarşamba günleri mahalle sakinlerine hizmet veren semt pazarını olumsuz hava koşullarından korumak ve standardı yüksek hala getirmek amacıyla yenileyen Dulkadiroğlu Belediyesi, vatandaşlardan da olumlu tepki aldı.
Konuyla ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Bölgemizde bulunan semt Pazar yerlerinin standardını yükseltme adına çalımalar yapıyoruz. Bu kapsamda Divanlı mahallemizde bulunan semt pazarımızı daha modern bir hale getirdik. Çok amaçlı olarak inşa ettiğimiz Pazar yerimizin üst kısmı mahallemizin gençlerinin ve çocuklarının hizmetinde olacak. Bu alanımız halı saha olarak hizmet verecek. Esnafımız da yavaş yavaş bu yeni alana taşınarak vatandaşlarımıza daha kaliteli bir ortamda hizmet verecekler. Mahallemize ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun.”

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Divanlı Semt Pazarı Hizmete Hazır
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