Divanlı’ya kapalı semt pazarı ve halı saha

Daha önce Doğukent, N. Kemal ve Bahçelievler Pazar yerlerini kapalı hale getiren Dulkadiroğlu Belediyesi, Divanlı mahallesi Pazar yeri için de çalışma başlattı. Toplam alanı bin 310 metrekare olacak kapalı semt Pazar yerinin, üst kısmının da halı saha olarak kullanılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Pazar yerinin çok amaçlı olarak kullanılacağını söyledi.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “İlçemize yeni projeler kazandırmaya devam ediyoruz. Daha önce planladığımız ama pandemi dolayısıyla başlayamadığımız Divanlı Pazar yeri projemize başladık. Ekiplerimiz şuanda alanda gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bu tesisimiz vatandaşlarımıza çok amaçlı olarak hizmet edecek. Öncelikli görevi vatandaşlarımızın daha rahat bir alışveriş ortamı bulmaları, pazarcılarımızın yağmurdan, çamurdan ve güneşten korunmalarını sağlamaktır. Bunun dışında kapalı alanımız haftanın 5 günü otopark ve çeşitli etkinlikler için kullanıla bilecektir. Ayrıca Pazar yerinin üst kısmı halı saha olarak dizayn edilecek. Hem spor tesisi hem de semt Pazar yeri olarak bu alanımız hizmet verecek. Şimdiden mahalle halkımıza ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah inşaat çalışmalarımızı tamamlayarak en kısa sürede hizmete sunacağız.”