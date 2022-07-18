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Diyaliz ızdırabı SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde son buldu

SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi (transplANTEPSANKO) bir hastaya daha umut oldu.

Diyaliz ızdırabı SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde son buldu

Diyaliz ızdırabı SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde son buldu

SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi (transplANTEPSANKO) bir hastaya daha umut oldu.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:58
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Hatay’dan gelen 28 yıllık diyaliz hastası Sait Döş, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği başarılı böbrek nakliyle sağlığına yeniden kavuştu.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakil Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Yücel Yüksel, “Organ nakli hekimliğim sürecinde, Sait Bey nakil yaptığım hastalar içerisinde en uzun süreyle diyalize giren hasta. Bu Sait Bey için yeni bir hayatın başlangıcı olurken, bizim için de ayrı bir sevinç ve mutluluk kaynağı” dedi.

Sait Döş’ün ilk kez 9 yaşında diyalize girdiğini anımsatan Doç. Dr. Yüksel, “Çocukluğunu böbrek rahatsızlığından dolayı yaşayamamış ve arkadaşları koşup oynayıp, kana kana su içerken o suyu hep sınırlı içmek zorunda kalmış” diye konuştu.

DİYALİZ TEDAVİSİ BAŞARILI BÖBREK NAKLİ İLE SON BULDU

Sait Döş’ün gençliğinin de çocukluğu gibi diyaliz tedavisiyle geçtiğini, 28 yıl boyunca haftada üç gün diyaliz makinasına bağlı yaşadığını kaydeden Doç. Dr. Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pek çok arkadaşını diyalizde kaybeden Sait Bey, daha önce de böbrek nakli olmuş ancak 4 gün sonra böbreğini kaybetmiş. Umudunu kaybettiği sırada bir gece yarısı gelen telefonla kadavradan uygun böbrek çıktığı haberini alan Sait Bey hastanemize geldi. Aynı böbrek için aranan dört kişiyle birlikte sonuçları beklemeye başladılar.

Sonuçlar uygun alıcı olarak Sait Döş’ü gösteriyordu. Gerekli bilgiler verildikten sonra saat 20.00’de ameliyata girdi, 22.30’da yatağındaydı ve art arda idrara çıktı. Bir damla idrar için 28 yıl beklerken ilk gece sabaha kadar iki litre idrar çıkardı.”

Doç. Dr. Yüksel, “Bu başarı, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mehtap Akdoğan, SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kenan Demirbakan ve deneyimli ekibimizindir” ifadelerini kullandı.

ÇOCUK YAŞTA DİYALİZE GİRMEYE BAŞLADIM

Hatay’da yaşayan Sait Döş (37) ise 28 yıl önce ortaokulu bitirdiği yıl sürekli bir uyku hali ve halsizlik yaşamaya başlaması sonucu yapılan tahlillerde böbreklerini iflas ettiğinin ortaya çıktığını anımsattı.

Teşhis tam konulamadığından hastalığın da geç fark edildiğini kaydeden Döş, “Diyalize girmeye çocukken başladım. Hatay’da diyaliz merkezi olmadığı için, beş yıl boyunca haftada üç gün Adana’ya diyaliz merkezine gidip geliyordum. Dile kolay tam 28 yıl boyunca diyalize girdim. 10 yıl önce bir nakil gerçekleştirildi ama başarılı olmamıştı. Yeniden organ nakli için beklemeye başladım” diyerek çektiği sıkıntıları paylaştı.

Diyalize erken yaşlarda girmeye başladığı için herhangi bir işle de uğraşamadığını vurgulayan Döş, şöyle devam etti:

“Bir gece SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden aradılar. Organ Nakil Merkezi yetkilileri böbrek naklimin gerçekleşebileceğini bildirdi. Bu duyguyu anlatamıyorum. 28 yıllık diyaliz sürecim SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan böbrek nakliyle son buldu.

Beyin ölümü sonrası organları bağışlanan hastaya rahmet, ailesine sabırlar diliyorum, hepsine minnettarım. Ben ve ailem sürekli dua ediyoruz. Sayelerinde şu an çok daha iyiyim. Sağlığıma yeniden kavuşmamı sağlayan SANKO Üniversitesi Organ Nakil Merkezi hekimlerine ve personeline de çok teşekkür ediyorum

Çeyrek asırdan fazla bu sorunu yaşayan biri olarak, organ bağışının önemini herkese hatırlatmak istiyorum. Benim gibi bu sorunu yaşayan eminim binlerce kişi var. Hepsi bir gece yarısı gelecek o ümitli haberi bekliyor, lütfen böyle güzel olaylara vesile olun.”

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Diyaliz ızdırabı SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Son Buldu
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