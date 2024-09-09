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DMD Hastalarına Moral Gezisi

Büyükşehir Belediyesi, DMD Farkındalık Günü dolayısıyla DMD hastası çocuklar ve aileleri için moral gezisi düzenledi.

DMD Hastalarına Moral Gezisi

DMD Hastalarına Moral Gezisi

Büyükşehir Belediyesi, DMD Farkındalık Günü dolayısıyla DMD hastası çocuklar ve aileleri için moral gezisi düzenledi.

09 Eylül 2024 Pazartesi 12:39

DMD hastası çocuklar ve aileleri, şehrin doğal güzelliklerinden Ali Kayası ve Yeşilgöz’ü ziyaret ederek moral depoladı.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirdiği faaliyet ve projelerle vatandaşların takdirini kazanan ve Türkiye’ye örnek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,DuchenneMuskülerDistrofi (DMD) hastalarını da unutmadı.

Kas erimesi hastalığıyla mücadele eden çocuklar ve ailelerine yönelik DMD Farkındalık Günü’nde moral ve motivasyon gezisi düzenlendi. DMD hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen gezide katılımcılar, şehrin doğal güzelliklerinden Ali Kayası ve Yeşilgöz’ü ziyaret ederek moral ve motivasyon depoladı. Menzelet’te tekne turu da atan DMD hastası çocukların neşesi görülmeye değerdi. DMD hastaları ve aileleri, düzenlenen farkındalık etkinliği ve destekleri için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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