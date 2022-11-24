Doç. Dr. Hakkoymaz’dan öğretmenler günü mesajı!

TÜRKAV Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, 24 Kasım öğretmenler günün nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Bilindiği üzere 24 Kasım 1928'de yayımlanan ‘Millet Mektepleri Talimatnamesi’ ile Ülkemizin her bir köşesinde açılan Millet Mektepleri sayesinde aziz milletimize yeni harflerle okuma yazma öğretilmiş ve Mustafa Kemal Atatürk “Başöğretmen” sıfatıyla bu çalışmalara katılmıştır. Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliğinin kabul tarihi olan 24 Kasım günü ise 1981 yılından beri ‘’Öğretmenler Günü’’ olarak kutlanmaktadır.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesinde fedakârca, vefakârca ve özverili bir biçimde gayret gösteren; nesillerimizin ilim ve irfan kaynağı öğretmenlerimiz takdirin her türlüsüne fazlasıyla layıktır.

Öğretmenlerimizin milli, manevi ve kültürel konulardaki hassasiyetlerinin ve toplumu aydınlatma noktasındaki sorumlu tutumlarının Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleşmesinde en önemli itici güç olacağı aşikardır. Bu bağlamda geleceğimize ipotek koymaya uğraşan ve vatanımızın bağımsızlığına göz diken mihrakların saldırılarının yoğunlaştığı bu günlerde öğretmenlerimize, geleceğimizin inşası doğrultusunda büyük görevler düştüğü tartışılmaz bir gerçektir.

Umudumuz Türk gençliğinde, asli görev ise; “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller yetiştirecek olan öğretmenlerimizdedir. Mustafa Kemal Atatürk; “milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.” sözleriyle yaklaşık yüzyıl öncesinden bu hakikate dikkat çekmiştir.

Biz millet olarak öyle bir inanç ve ruh kökünden geliyoruz ki; çağlar öncesinden Hz. Ali efendimizin ‘’bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’’ sözüyle büyüyor, Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin ‘’ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır’’ sözünü rehber ediyor ve beşikten mezara kadar ilim öğrenmenin tavsiye edildiği benzer hikmetli sözlerle müşerref oluyoruz. Bu derin ve geniş şuurun mirasçıları olarak bu şuurun aşılayıcıları öğretmenlerimize hem bir gönül hem de insani bir borcumuz olduğuna canı gönülden inanıyorum. Öğretmen sadece sınıfının sönmeyen kandili değil, aynı zamanda gelecek ümidi, varlık, kimlik ve birlik çeşmesidir. Yarınların kilidini açacak anahtar, istikbalin mimarı, milli ve manevi ihtişamı yaşatacak iradedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta görevi başında hain saldırılar sonucunda şehit düşen öğretmenlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor; yüce ruhlarını saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Vatanımızın her bir yöresinde her türlü zorluğa rağmen idealist bir ruhla hizmet eden bütün öğretmenlerimizin bu özel ve anlam yüklü gününü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”