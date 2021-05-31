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Doç. Dr. Tekin’le ‘Yaşlıların Sık Görülen Hastalıkları ve Acil Durumlar’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Yaşlı Bakım Eğitimleri’ semineri 1 Haziran Salı günü (yarın) Doç. Dr. Nil Tekin’in konuk olacağı çevrimiçi programla devam edecek.

Doç. Dr. Tekin’le ‘Yaşlıların Sık Görülen Hastalıkları ve Acil Durumlar’

Doç. Dr. Tekin’le ‘Yaşlıların Sık Görülen Hastalıkları ve Acil Durumlar’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Yaşlı Bakım Eğitimleri’ semineri 1 Haziran Salı günü (yarın) Doç. Dr. Nil Tekin’in konuk olacağı çevrimiçi programla devam edecek.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:23
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Yaşlı Bakım Eğitimleri’ seminerleri devam ediyor. Alanlarında uzman konuklar tarafından verilecek olan eğitim seminerleri 18 Mayıs – 24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Valiliği ve Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen seminerin konuğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir Narlıdere Huzurevi hekimlerinden Doç. Dr. Nil Tekin olacak. 1 Haziran Salı günü (yarın) saat 11.00 – 12.00 ile 14.00 – 14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan program Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanacak. Gerçekleştirilecek programda yaşlılarda sık görülen hastalıklar, hastalıklarla mücadele yöntemleri ve yaşlanmayla hastalık arasındaki ilişki gibi pek çok konu masaya yatırılacak.

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Doç. Dr. Tekin’le ‘Yaşlıların Sık Görülen Hastalıkları Ve Acil Durumlar’
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