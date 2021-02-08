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Doğa Koleji kurucusu Doktor Halil Gürsoy’dan 12 Şubat mesajı

Doğa Koleji kurucusu Doktor Halil Gürsoy, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Doğa Koleji kurucusu Doktor Halil Gürsoy’dan 12 Şubat mesajı

Doğa Koleji kurucusu Doktor Halil Gürsoy’dan 12 Şubat mesajı

Doğa Koleji kurucusu Doktor Halil Gürsoy, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 19:16
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Gürsoy,mesajında şunları ifade etti;

“Maraş, işgal kuvvetlerine karşı tüm olumsuzluklara rağmen birlik ve beraberliği, inancı ve onurlu mücadelesi ile Anadolu’nun dört bir yanına cesaret veren bir direniş göstermiştir. Bugün bu onurlu mücadele ve kahramanlık destanının 101. Yıldönümünün haklı gururunu yaşıyoruz.

Çanakkale ruhunun şahlanışı ve bağımsızlığımızın tezahürü olan 12 Şubat Destanı, milli tarihimizin en müstesna kazanımlarından birisi olmuştur.

Şehirlerin işgal altında olmasını hiçbir şekilde kabullenmeyen Maraşlı’ların, Sütçü İmam Olayı ve Bayrak Olayı ile tetiklenen direnişi, 12 Şubat 1920 tarihinde işgalci kuvvetlerinin şehrimizden çekilmek zorunda kalmasıyla zaferle sonuçlanmıştır.

Ecdadın bu kararlı mücadelesi bizlere örnek olmalı, ülkemizi tehdit eden tüm unsurlara karşı bu ruhu daim kılmalıyız. Aziz şehitlerimizin bizlere miras olarak bıraktığı vatanımızın her karış toprağına sahip çıkmalı ve bu emaneti gelecek nesillere en iyi şekilde teslim etmeliyiz.

Bu duygularla, Milli Mücadelemizin kahraman şehitlerini ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin düşman işgalinden kurtuluşunun Yıldönümünü kutluyorum.”

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