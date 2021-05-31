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Doğa Kolejleri Kurucusu Halil Gürsoy’dan Eğitime Destek

Kahramanmaraş, Adana, Kayseri ve Gaziantep Doğa Kolejleri Kurucusu ve sahibi Uzm. Dr. Halil Gürsoy Türk Telekom Ortaokulunun dış cephesini boyattırarak eğitime katkı yapıyor.

Doğa Kolejleri Kurucusu Halil Gürsoy’dan Eğitime Destek

Doğa Kolejleri Kurucusu Halil Gürsoy’dan Eğitime Destek

Kahramanmaraş, Adana, Kayseri ve Gaziantep Doğa Kolejleri Kurucusu ve sahibi Uzm. Dr. Halil Gürsoy Türk Telekom Ortaokulunun dış cephesini boyattırarak eğitime katkı yapıyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:48
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Kahramanmaraş’ın prestij okullarından biri olan Doğa Koleji’nin sahibi Uzm. Dr. Halil Gürsoy, eğitim kalitesiyle öne çıkan okullardan bir olan Türk Telekom Ortaokulunun dış cephesini boyattırma kararı aldı.

Doğa Kolejinde yapılan protokol töreninde Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Adana, Kayseri ve Gaziantep Doğa Kolejleri Kurucusu ve sahibi Uzm. Dr. Halil Gürsoy, Türktelekom Ortaokulu Müdürü Abdulkadir Ergin ile Müdür Yardımcısı Eda Eren Elbir hazır bulundu.

Dr. Halil Gürsoy’un bu jesti eğitim camiasında takdirle karşılandı

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