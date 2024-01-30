Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü müzik ziyafeti sunacak!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Türk Müziği korosunca düzenlenecek konser, 13 Şubat Salı günü saat 19.30’da Ankara Orman Genel müdürlüğü (OGM) Konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Konser öncesi gelen davetlilere çorba ikram edilecek. Müzik severler Türk müziği konseriyle nostalji dünyasına uzanacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, konsere tüm Türk müziği severleri davet etti.

Türk müziğinin önemini vurgulayan Çokçetin, “Amacımız değerlerimizi ve kültürlerimizi yaşatmaktır. Şef Suat Yıldırım yönetiminde icra edilecek olan Türk Müziği Konser programına halkımız davetlidir. Dinleyenleri coşturmak, yüzünü güldürmek, yaşama sevincini artırmak müzikle mümkün oluyor. Müziğin insanın iç dünyasına doğrudan temas eden güzel sanatlardan birisi olduğuna inanıyorum” dedi.

Kahramanmaraşlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Akif Günkut ise, tüm vatandaşları konsere davete etti.

Aynı zamanda Türk Müziği korosu üyesi olan Akif Günkut, uzun yıllardır korayla birlikte konserlerde sahne alıyor.

Günkut, Ankara’da yaşayan, ayrıca şehir dışından gelecek olan hemşerilerimi ve Türk müziği severleri konserimizde görmekten şeref duyarız” dedi.