Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri İçin Etkinlik Düzenledi
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri...
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı!
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan...
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü müzik ziyafeti sunacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yeni yıla merhaba konseri düzenleyecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü müzik ziyafeti sunacak!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü müzik ziyafeti sunacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yeni yıla merhaba konseri düzenleyecek.

30 Ocak 2024 Salı 13:45

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Türk Müziği korosunca düzenlenecek konser, 13 Şubat Salı günü saat 19.30’da Ankara Orman Genel müdürlüğü (OGM) Konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Konser öncesi gelen davetlilere çorba ikram edilecek. Müzik severler Türk müziği konseriyle nostalji dünyasına uzanacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, konsere tüm Türk müziği severleri davet etti.

Türk müziğinin önemini vurgulayan Çokçetin, “Amacımız değerlerimizi ve kültürlerimizi yaşatmaktır. Şef Suat Yıldırım yönetiminde icra edilecek olan Türk Müziği Konser programına halkımız davetlidir. Dinleyenleri coşturmak, yüzünü güldürmek, yaşama sevincini artırmak müzikle mümkün oluyor. Müziğin insanın iç dünyasına doğrudan temas eden güzel sanatlardan birisi olduğuna inanıyorum” dedi.

Kahramanmaraşlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Akif Günkut ise, tüm vatandaşları konsere davete etti.

Aynı zamanda Türk Müziği korosu üyesi olan Akif Günkut, uzun yıllardır korayla birlikte konserlerde sahne alıyor.

Günkut, Ankara’da yaşayan, ayrıca şehir dışından gelecek olan hemşerilerimi ve Türk müziği severleri konserimizde görmekten şeref duyarız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Müzik Ziyafeti Sunacak!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KADEM deprem şehitlerini Kabirleri Başında Ziyaret Etti
KADEM deprem şehitlerini Kabirleri Başında Ziyaret Etti
Kahramanmaraş’ta Kalıcı Konut ve İş Yerlerinin Temelleri Bir Bir Atılıyor
Kahramanmaraş’ta Kalıcı Konut ve İş Yerlerinin Temelleri Bir Bir Atılıyor
Kahramanmaraş'ta çifte deprem!
Kahramanmaraş'ta çifte deprem!
Başkan Güven’den sosyal medyadaki paylaşımlar hakkında açıklama!
Başkan Güven’den sosyal medyadaki paylaşımlar hakkında açıklama!
Doğukent’te İlk Kazma Vuruldu
Doğukent’te İlk Kazma Vuruldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber