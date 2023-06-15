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Doğa Tutkunları Yavşan Yaylası’nı Ziyaret Edecek

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Doğa Yürüyüşleri’nin bu haftaki rotası doğa tutkunlarının uğrak noktası Yavşan Yaylası olacak.

Doğa Tutkunları Yavşan Yaylası’nı Ziyaret Edecek

Doğa Tutkunları Yavşan Yaylası’nı Ziyaret Edecek

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Doğa Yürüyüşleri’nin bu haftaki rotası doğa tutkunlarının uğrak noktası Yavşan Yaylası olacak.

15 Haziran 2023 Perşembe 10:20

Türkiye’nin 39’uncu tabiat parkında 18 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek yürüyüşe başvurular Büyükşehir’in internet sitesinden çevrimiçi yapılabilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşları şehrin doğal güzellikleriyle buluşturduğu ‘Doğa Yürüyüşleri’ etkinliği devam ediyor. Her hafta şehrin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen etkinliğin bu haftaki rotası, doğa tutkunlarının uğrak noktası Yavşan Yaylası olacak.

Türkiye’nin 39’uncu tabiat parkında 18 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek doğa yürüyüşünde katılımcılar hem spor yapacak hem de doğanın ve temiz havanın tadını çıkaracak. Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı etkinliğe başvurular 15 Haziran Perşembe günü saat 10.00 itibariyle Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden çevrimiçi yapılabilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Doğa Yürüyüşleri etkinliğine ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiye 0553 041 53 53 numaralı WhatsApp danışma hattından ulaşılabileceği belirtildi.

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Doğa Tutkunları Yavşan Yaylası’nı Ziyaret Edecek
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