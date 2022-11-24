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Doğa ve Fen Okulu İlk Misafirlerini Ağırladı

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Doğa ve Fen Okulu tamamlanarak hizmete alındı. Okulun ilk misafirleri ise Vilayet Hizmetler Birliği Anaokulu ile Mehmet Akif Ersoy ve Şehit Ömer Faruk Sayıl İlkokulu öğrencileri oldu.

Doğa ve Fen Okulu İlk Misafirlerini Ağırladı

Doğa ve Fen Okulu İlk Misafirlerini Ağırladı

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Doğa ve Fen Okulu tamamlanarak hizmete alındı. Okulun ilk misafirleri ise Vilayet Hizmetler Birliği Anaokulu ile Mehmet Akif Ersoy ve Şehit Ömer Faruk Sayıl İlkokulu öğrencileri oldu.

24 Kasım 2022 Perşembe 11:01

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Arslanbey Mesire Alanı’nda hayata geçirilen Doğa ve Fen Okulu projesi tamamlanarak hizmete alındı. Öğrencilere ekolojik bilinç kazandırılması amacıyla toplamda 160 metrekare alan üzerine konumlandırılan, içerisinde birçok derslik, atölye ve oyun alanlarının bulunduğu Doğa ve Fen Okulu’nun ilk misafirleri ise Vilayet Hizmetler Birliği Anaokulu ile Mehmet Akif Ersoy ve Şehit Ömer Faruk Sayıl İlkokulu öğrencileri oldu. Toplamda 59 kişilik öğrenci grubu, öğretmenleriyle birlikte okulu ziyaret ederek parkurda yarıştı, oyun oynadı ve kitap okudu. Çeşitli etkinliklerle eğlencenin ve doğanın tadını çıkaran minikler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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Doğa Ve Fen Okulu İlk Misafirlerini Ağırladı
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