Doğa Yürüyüşlerinde Yeni Rota Çokran

Şehirde sporu teşvik etmek ve özellikle gençler arasında sporu yaygınlaştırmak için faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin büyük ilgi gören Doğa Yürüyüşleri’nin bu haftaki rotası;Onikişubat ilçesi Çokran Mahallesi sınırları içerisinde bulunanRaci Obası Bük Deresi olacak. Kahramanmaraş Dağcılık ve Doğa Araştırma Kulübü iş birliğiyle 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek yürüyüşte katılımcılar;doğal güzellikleri, tertemiz havası, berrak suları ve atmosferiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Bük Deresi’ni keşfetme fırsatı bulacak. Mavi ve yeşilin ahenkle buluştuğu bölgede katılımcılar hem spor yapacak hem de doğanın ve eşsiz manzaranın tadını çıkaracak. Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağıetkinliğe başvurular12 Eylül Perşembe günü saat 12.00 itibariyle Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden çevrimiçi yapılabilecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin doğal güzelliklerine ziyaretlerin devam edeceği belirtildi.