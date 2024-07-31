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Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Rotası: Değirmendere Şelalesi

Büyükşehir Belediyesinin yoğun ilgi gören etkinliklerinden Doğa Yürüyüşleri’nin bu haftaki rotası doğal güzellikleri ve atmosferiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Değirmendere Şelalesi olacak.3 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek yürüyüşe başvurular 1 Ağustos Perşembe günü saat 12.00 itibariyle Büyükşehir’in internet adresinden yapılabilecek.

Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Rotası: Değirmendere Şelalesi

Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Rotası: Değirmendere Şelalesi

Büyükşehir Belediyesinin yoğun ilgi gören etkinliklerinden Doğa Yürüyüşleri’nin bu haftaki rotası doğal güzellikleri ve atmosferiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Değirmendere Şelalesi olacak.3 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek yürüyüşe başvurular 1 Ağustos Perşembe günü saat 12.00 itibariyle Büyükşehir’in internet adresinden yapılabilecek.

31 Temmuz 2024 Çarşamba 14:39

Şehirde sporu teşvik etmek ve özellikle gençler arasında sporu yaygınlaştırmak için faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin büyük ilgi gören Doğa Yürüyüşleri’nin bu haftaki rotası, doğal güzellikleri ve atmosferiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Değirmendere Şelalesi olacak. Kahramanmaraş Dağcılık ve Doğa Araştırma Kulübü iş birliğiyle 3 AğustosCumartesi günügerçekleştirilecek yürüyüşte katılımcılar, Andırın ilçesi BoynuyoğunluMahallesi sınırlıları içerisinde bulunan Değirmendere Şelalesi’ni keşfedecek.Mavi ve yeşilin ahenkle buluştuğu bölgede katılımcılar hem spor yapacak hem de doğanın ve eşsiz manzaranın tadını çıkaracak. 80 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliğe başvurular 1 AğustosPerşembe günü saat 12.00 itibariyle Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden çevrimiçi yapılabilecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin doğal güzelliklerine ziyaretlerin devam edeceği belirtildi.

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Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Rotası: Değirmendere Şelalesi
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