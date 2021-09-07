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Doğan: “Kuzey ilçelerde 500 öğretmen açığı var”

Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 2 Nolu Şube Başkanı Bayram Doğan, kuzey ilçelerde 500 öğretmen açığı olduğunu belirterek, eksik kadrolara öğretmen atanması talebinde bulundu.

Doğan: “Kuzey ilçelerde 500 öğretmen açığı var”

Doğan: “Kuzey ilçelerde 500 öğretmen açığı var”

Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 2 Nolu Şube Başkanı Bayram Doğan, kuzey ilçelerde 500 öğretmen açığı olduğunu belirterek, eksik kadrolara öğretmen atanması talebinde bulundu.

07 Eylül 2021 Salı 10:01
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Türk Eğitim Sen Kahramanmaraş 2 Nolu Şubesi hizmet binasında basın açıklaması yapan Başkan Bayram Doğan, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek, “Bu öğretim yılında ilimize yeni öğretmen ataması yapılmadığından: emekli olan ve tayini çıkan arkadaşlarımızın yerleri, kadroları boş kaldı.

Afşin, Elbistan, Göksun, Ekinözü ve Nurhak’ta yaklaşık 500 öğretmen açığımız oluştu. Her nedense bölgemize yeni atama yapılmamış veya istenmedi” dedi.

Pandemi sürecinde öğretmenlerinin yükünün arttığına değinen Doğan, “Bakanlığımızın ihtiyaçlarımızın göz önünde bulundurularak bir an önce yeniden öğretmen ataması yapmasını istiyoruz. Çünkü bu durum eğitim çalışanı arkadaşlarımızın yükünü pandemi sürecinde bir kat daha arttırmıştır. Sınıflarımızdaki öğrenci sayıları artmış, orta ve liselerimizde branş öğretmenlerimiz yetersiz kalmıştır. Bir çok okulumuzda branş öğretmeni eksiktir. Değerli İlçe milli eğitim müdürlerimizin bu eksikliği bir nebze hafifletmek için öncelik eğitim fakültesi mezunu genç öğretmenlerimiz olmak üzere ücretli öğretmen alarak kapatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

PCR testi uygulamasında zorunluluk olmaması, gönüllülüğün esas alınması gerektiğini ifade eden Doğan, “Ayrıca pandemi sürecinde tüm eğitim çalışanlarının yanı sıra öğrenciyle temaslı herkesin aşılanması hususunda gayret ortaya konulmalıdır.

Aşı olanların dahi Covid bulaşına muhatap olduğu bir durumda zorunlu PCR testi uygulaması kararı yeniden değerlendirilmelidir. Sağlıkla ilgili hususlarda zorunluluk değil gönüllülük esas alınmalıdır ki hukuki olan budur. Belirtmiş olduğumuz eksikliklerin bir an öce giderilerek öğrenci, öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının sağlık ve huzur içerisinde bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini temenni ederiz” şeklinde konuştu.

 

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