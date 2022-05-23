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Doğan Murat Kılıç, gençlerle buluştu

İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Av. Doğan Murat Kılıç, gençlerle buluştu.

Doğan Murat Kılıç, gençlerle buluştu

Doğan Murat Kılıç, gençlerle buluştu

İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Av. Doğan Murat Kılıç, gençlerle buluştu.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:38
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Düzenlenen kahvaltı programında gençleri ağırlayan İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Av. Doğan Murat Kılıç, gençlerin sorunlarını dinledi.

Programla ilgili konuşan Kılıç; “Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER’ in çok önem verdiği bu sebeple direkt kendisine bağladığı gençlik hareketine bizde Onikişubat Teşkilatı olarak Onikişubat gençlik politikaları başkanımız Mustafa CANPOLAT ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kürşat GÜL kardeşimizin katkılarıyla organize edilen kahvaltı programına katılım sağlayarak genç kardeşlerimizle bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Programa katılan genç kardeşlerimizin gözlerinde gördüğüm enerji beni ziyadesiyle mutlu etti. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün gençlere verdiği önemi bir kez daha hatırlamama vesile olan bu toplantıda,gençlerimizin bu ülke için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Parti çalışmalarımızla alakalı tüm genç kardeşlerimizi bilgilendirdik.

Önümüzdeki günlerde yapacak olduğumuz programlarla alakalı istişarelerde bulunduk.

Ülke gündemine dair görüş ve önerilerini bizlerle paylaşan genç kardeşlerimiz bizlere bir kez daha gösterdilerki aydınlık günlere kavuşmak o kadarda zor değil. Soran, sorgulayan, okuyan, araştıran ve siyaseti bir işe girme kapısı olarak görmek yerine ellerini taşın altına koyarak ülkemizin içinde bulunduğu bu kötü gidişata dur demek adına yaptıklarını hiç bir beklenti içerisinde olmadan tek dertlerinin bu memleketi bir adım daha öteye götürmek olduğunu yarınlarımıza aydınlık bir Türkiye bırakmak için İYİ PARTİ kadrolarında yer almak istediklerini dile getirdiler.

Programımıza katılan tüm genç kardeşlerimize teşekkür ederim. Kadınlarımız ve gençlerimizin desteğiyle beraber iktidar yürüyüşümüz hız kesmeden devam edecektir.

Genel Başkanımızında söylediği gibi başaracağız başaracağız başaracağız…”

Anahtar Kelimeler:
Doğan Murat KılıçGençlerle Buluştu
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