Doğaseverler Başkonuş Yaylası’nın Eşsiz Güzelliğine Hayran Kaldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Doğada Hayat Var’ sloganıyla hayata geçirdiği Doğa Yürüyüşleri etkinliği vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Pazar günleri rutin olarak düzenlenen yürüyüşün bu haftaki rotası;doğası, havası, zengin bitki örtüsü ve eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından Başkonuş Yaylası oldu. 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yürütüşte doğa tutkunları toplamda 8 kilometrelik parkuru kat etti. Bir yandan doğada spor yapan katılımcılar bir yandan da temiz havanın ve eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Doğaseverler, çektikleri hatıra fotoğraflarıyla da anı ölümsüzleştirdi. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten doğa tutkunları, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.