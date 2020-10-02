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Doğrunun Yanında Yanlışın Karşısındayız

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi TİYEKLİ, gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

Doğrunun Yanında Yanlışın Karşısındayız

Doğrunun Yanında Yanlışın Karşısındayız

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi TİYEKLİ, gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

02 Ekim 2020 Cuma 11:25

Dr. Tiyekli Hekim camiasını ilgilendiren Türk Tabipleri Birliği Kongresi ile ilgili olarak “istediğimiz sonucu alamadık. Biz bizleri daha iyi temsil edecek bir yönetim oluşması için uğraştık. Ama pandemi şartlarının gölgesinde yapılan seçimlerde bizim desteklediğimiz liste yönetimde yer almadı. Yeni yönetim konusunda ciddi çekincelerimiz var. Yanlıştan dönerek bizleri temsil edecek faaliyetler göstermelerini beklemekteyiz.” Dedi.

Pandemi sürecinde yaşananlar konusunda da “ Biz Kahramanmaraş Tabip Odası olarak pandemi konusunda sahip olduğumuz bilgi birikimi ile resmi kurumlara yardımcı olma isteğimizi ilan etmiştik. Buna her an hazırız. Bizim kanunumuz bize bu görev ve yetkiyi veriyor. Bizim bu çağrımıza bu zamana kadar dönüş olmaması Kahramanmaraş’taki hekimleri üzmektedir. Biz çağrımızın arkasındayız. Tüm kurumlar ile işbirliğine hazırız. Bizim için İstişare bizim yönetişim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Hekim temsilcilerinin görüşünün alınması her zaman pandemi ile mücadeleyi güçlendirecektir. Biz her zaman doğrunun yanında yanlışın karşısında olacağız. “ şeklinde düşüncelerini belirtti.

Dr. Tiyekli “Hekimlerin, çalışma arkadaşlarımızın aldıkları ücretlerin medya malzemesi olarak kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Aslında alınmayan, şartlara bağlanan ücretlerin kesin ücretler gibi açıklanmasını yanlıştır. Kamuoyuna açıklanan son değişiklikler ile aslında hekimlere, sağlık çalışanlarına emeklerinin çok altında kısa süreli iyileştirmeler sağlanmıştır. Biz pandemi sürecinde şarta, süreye bağlı olmaksızın hak edilen ödemelerin yapılmasını istiyoruz. Ülkemizdeki sağlık çalışanların iş gücünün diğer ülkelere 3-4 kat fazla olduğunu unutmayalım.

Pandemi sürecinde bile sağlık teröristlerinin iş başında olmasına çok üzülmekteyiz. Sosyal medyada sağlık teröristlerini öven, yaptıklarını doğru bulan, suçu öven ve teşvik edenler hakkında işlem başlatacağız. Sağlıkta şiddeti bitirmek için çalışmalarımız durmaksızın devam edecektir.” Diyerek sözlerini tamamladı.

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Doğrunun Yanında Yanlışın KarşısındayızKahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi TİYEKLİ
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