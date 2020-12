DOKMER ve Down Kafe Açılıyor

Bir yaşam merkezi olarak aynı zamanda da özel eğitim ve rehabilitasyon kampüsü olarak hayata geçirilen bu proje ile bölgedeki en kapsamlı ve nitelikli eğitimi vermeyi amaçladıklarını aktardı. 2014 yılında faaliyete geçen derneğin bünyesinde açılan Down Cafe ile de down sendromlu bireylerin topluma katılımını sağlayabilmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Aynı zamanda bu kafenin tüm gelirini Down sendromlu bireylerin eğitimine katkı sunabilmek için geliştirilen bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile ilgili görüşlerini şöyle ifade etti.

“Engelsiz yaşam alanlarının artması gerektiğini, bu vesile ile bireylerin kendini ifade ettiği, topluma entegre olduğu, hayata, istihdama, sosyal alanlara daha çok kazandırıldığı projelerle ve etkinliklerle sahada çalışmaya devam edeceklerini” aktardı.