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Dönüklü’de Yollar Yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Dönüklü Mahallesi içerisinde bulunan ve ulaşımda sorun teşkil eden güzergâhı tamamen asfaltlıyor.

Dönüklü’de Yollar Yenileniyor

Dönüklü’de Yollar Yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Dönüklü Mahallesi içerisinde bulunan ve ulaşımda sorun teşkil eden güzergâhı tamamen asfaltlıyor.

25 Ekim 2022 Salı 18:49

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şehir genelinde altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan turizme kadar her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Yatırım programı kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Onikişubat ilçesinde bulunan Dönüklü Mahallesi oldu. Ekipler, mahalle içerisinde ulaşımı sağlayan 2 kilometre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahip arterde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Yoğun bir şekilde süren çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak baştan uca yenilenecek arterle Dönüklü Mahallesi’nin ulaşım standardının artırılması hedefleniyor.

“Mahallemize Yakışır Bir Yol Oluyor”

Çalışmaların mahalle için önemine değinen muhtar Hüseyin Yılmaz, “Mahalle içerisinde ulaşımı sağlayan yolumuz çok bozuk olduğu için ulaşımda sorun oluşturuyordu. Mahalle sakinlerimiz durumdan son derece rahatsızdı. Büyükşehir Belediye Başkanımız mahallemizi ziyarete geldiğinde durumu kendisine arz ettik. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolumuzu yenilemeye başladı. Mahallemize yakışır çok güzel bir yol oluyor. Mahalle sakinlerimiz de çalışmalardan son derece memnun. Başta Hayrettin Güngör Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Son Güncelleme: 25.10.2022 18:57
Anahtar Kelimeler:
Dönüklü’de Yollar Yenileniyor
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