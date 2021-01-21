Dostluk Zamanı

Coronalı günlerde toplum olarak ziyaretleşmeler bitme noktasına geldi,kimse kimseyi ziyaret etmediği gibi,hal hatırda sormaz oldu...

Aramızdan ayrılan büyüklerimiz ve yakınlarımız oluyor,taziyelerine bile gidemez olduk...

Büyük bir imtihanı hep birlikte yaşıyoruz,yaşamaya devam ediyoruz...

Tüm bu zorluğa ve ayrılıklara rağmen,dostluklarımızı ve akrabalık ilişkilerimizi yaşatmaya devam etmeliyiz...

Bireysel yaşantılara ve hedonist yaşam biçimlerine bir son verip,birliğimizi ve dirliğimizi yeniden sağlamalıyız...

Yeniden bir olmanın,kaynaşmanın ve kardeşliğin yollarını bulmalıyız...

Şeytana ve şeytanın dostlarına karşı Allah’ın rahmetine hep birlikte koşmalıyız...

Allah’ın rahmet ve bereketi,İslam kardeşliğini beraber yaşayan topluluğun üzerine olacaktır...

Yoksa hiçbir nimetin bereketi kalmaz...

Allah’ın rahmet ve bereketi kesilirse,çok olan şeyler azalır,çok olsa da bereketi kalmaz...

Rahmet ve bereketin sebebi,Allah’a yönelmek ve cemaat olarak birbirimizle kardeş olarak yaşamaktan geçer...

Herkes en yakınlarından başlayarak bu kardeşliği ve bu samimi iletişimi sağlamak zorundadır...

Başarımız ve bereketimiz buna bağlıdır...

Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde yaşananları hep birlikte görüyoruz...

Babalar ve anneler ayrı yaşıyor...

Evlatlar aileden uzakta ve ayrı olarak yaşıyor...

Babasının,annesinin cenazesine dahi katılmayan nesiller meydana gelmiş durumda...

Cenazelere katılanların sayısı parmakla gösterilecek kadar az...

Biz de toplum olarak aynı duruma düşmek üzereyiz...

Bir an önce toparlanmak ve kendimize gelmek zorundayız...

Her evde ateşler yanmaya başlamış durumda...

Evlatlar aynı evde aileden uzak yaşamakta...

Herkes ayrı bir dünyada yaşıyor...

Nimetlerin bolluğunda,bu ayrılıkların tehlikesi farkedilmiyor...

Büyüklerimizi arayalım,soralım,ihtiyaçlarını gücümüz yettiği kadar karşılayalım...

Dostlarımızı asla unutmayalım,zor günümüzde yanımızda olanları arayalım,soralım,dualar edelim...

Yeniden sevgi ve saygının yaşandığı,hasretlerin giderildiği güzel günlere kavuşmak ümidi ve duasıyla tüm dostlarımı selamlıyorum...

Aramızdan sessizce ayrılan tüm yakınlarımıza Allah’tan rahmet,yakınlarına sabırlar diliyorum...

Selam ve dua ile...