Dr. Bilal Saylak’tan bayram mesajı

Dr. Bilal Saylak, Ramazan Bayramı mesajında şunları ifade etti;

Elveda Ya Şehr-i Ramazan, Hamd olsun bizi Bayram'a erdiren Rabbimize. Son bir yıldır tüm insanlığın zorlu bir süreçten geçtiğine şahitlik ettik.

Bu süreçten ülkemiz ve milletimiz Rabbimizin lütf-u keremi ve milletimizin sağduyusu ile başarıyla çıkacaktır.

Bu zor zamanlarda Ramazan-ı Şerif'i camilerde milletçe, saf saf ve omuz omuza ihya edemedik. Bu zorluğu ve hüznü Ramazan'ın Bayram'ında da omuzlayıp atlatacağımızdan şüphem yok.

Bayram sonrası sosyal hayatın belirli bir süreçte normalleşmesi başlayacak. İnşallah güzel günleri yine bilinç ve ihtiyat ile hep beraber getireceğiz.

Ramazan-ı Şerif sonrası Rabbimizin hediyesi olan Bayram'ın tüm insanlığa sağlık, sıhhat, afiyet, muhabbet, bereket ve gayret-i islam getirmesini temenni ediyorum.”