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Dr. Ceyhan; “Ilıca için yeni bir sayfayı birlikte açıp yazalım”

Seçim çalışmaları kapsamında Ilıca’da düzenlenen iftar programında konuşan Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, “Ilıca’nın, turizm merkezi olması gerekirken, gidip seyir terası yapılıyorsa, paralar oraya harcanıyorsa bunları düşünüp oyumuzu ona göre kullanalım” dedi.

Dr. Ceyhan; “Ilıca için yeni bir sayfayı birlikte açıp yazalım”

Dr. Ceyhan; “Ilıca için yeni bir sayfayı birlikte açıp yazalım”

Seçim çalışmaları kapsamında Ilıca’da düzenlenen iftar programında konuşan Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, “Ilıca’nın, turizm merkezi olması gerekirken, gidip seyir terası yapılıyorsa, paralar oraya harcanıyorsa bunları düşünüp oyumuzu ona göre kullanalım” dedi.

24 Mart 2024 Pazar 18:16

31 Mart’ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesi belediye başkan adayları çalışmalarına hız verirken aylardır sahada olan Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, teşkilatıyla birlikte Çukurhisar, Kaynar ve Kumarlı mahallelerine ziyaret gerçekleştirirken son olarak ise tatil turizm merkezi Ilıca’da halkla buluştu. Burada parti teşkilatı tarafından düzenlenen iftar sofrasında vatandaşlarla biraraya gelen Ceyhan, halkın teveccühüyle karşılaştı.

ILICA'DAKİ OYLAR ÇANTADA KEKLİK DEDİLER

Ilıca’nın sorunlarına dikkat çeken başkan adayı Ceyhan, şunları söyledi; “Bu arkadaşlar 20 yıldır geldiler, bizden oy istediler. Biz oyumuzu verdik. Bir kere daha geldiler, ikna ettiler, biz yine verdik. Bu arkadaşlar, benim artık Ilıca'ya gelip gitmeye, çalışma yapmamıza gerek yok, nasıl olsa oyumuzu alıyoruz dediler. Ilıca'daki oylar çantada keklik dediler. 31 Mart'ta biz bunu kendimize soracağız. Düşünüp bu sorunun cevabını vereceğiz. 31 Mart'ta sabah kalktık, Bismillah dedik, sandık başına giderken kendimize şunu soracağız. 10 yıldır bu belediyeyi yöneten arkadaşlar, yolları yapmak bizim işimiz değil diyerek üzerinden sorumluluklarını atıyorsa, burası turizmin merkezi olması gerekirken, buraya yol yapmak dururken gidip seyir terası yapıyorsa, paraları oraya harcıyorsa bunları düşünüp oyumuzu ona göre kullanacağız.

HEP BİRLİKTE TERTEMİZ BÜYÜK BİR SAYFA AÇALIM

Biz çantada keklik miyiz? Biz cekete oy veren bir millet miyiz? Yoksa kendi özgürlüğü, kendi kararıyla kendinin inandığı yere oyunu istediği şekilde veren yüce Türk milletinin çok değerli bir vatandaşı mıyız? Biz diyoruz ki her Türk vatandaşı çok değerli bir bireydir. Onun için sizlerden oy istiyoruz. Gelin hep birlikte bu değişimi yapıp tertemiz büyük sayfayı birlikte açıp yazalım. İnşallah 31 Mart günü sizlerden alacağımız oylarla Rabbim bize bu makamı dilerse, orada sizin gözünüz, kulağınız, sözünüz olacağız.”

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Dr. Ceyhan; “Ilıca Için Yeni Bir Sayfayı Birlikte Açıp Yazalım”
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