Dr. Mehmet Ünal bölgeye psikolojik danışmanlık yapıyor

Atatürk Caddesi Efsus İş Merkezi Kat:2 de bulunan İLGİ Psikolojik Danışmanlık Merkezi Bireysel eğitim faaliyetleriyle Afşin,Elbistan ve Göksun Bölge halkımıza hizmet veriyor.

Basın Mensuplarını kabul eden ve İLGİ Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezine yönelik bilgilendirmede bulunan Dr.Mehmet Ünal, İlgi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde; Çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik olarak psikolojik danışmanlık hizmeti sunulmakta, ayrıca Çift ve Aile Psikolojik Danışma Hizmetleri ile Eğitim Danışmanlığı (Koçluğu) hizmeti verilmektedir. Çocuklarda davranış problemleri, ergenlik dönemi sorunları, akademik (verimli ders çalışma, okul başarısı) konularında, yetişkinlerde kaygı, depresyon, OKB, Kişilik Bozuklukları, Panik Atak, Özgüven Sorunları vb konularda psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Eğitim faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor dedi.

Dr.Mehmet Ünal Kimdir?

Psikolojik Danışman Dr.Mehmet Ünal, 1984 Yılında Mersin ili Silifke ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin/Erdemli’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 2007 yılında mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde 2013 yılında yüksek lisansı 2020 yılında doktora eğitimlerini tamamladı.

2008 yılından bu yana eğitim ve ruh sağlığı alanında psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Dr.Mehmet Ünal ve ekibine kolaylıklar diliyoruz.

*

İLGİ

Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

Atatürk Caddesi Efsus İş Merkezi kat:2

Tel:

0 541 632 4569

AFŞİN

Instagram:

https://www.instagram.com/ilgipdem/?hl=tr