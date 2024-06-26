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DSİ Kahramanmaraş’ı suya kavuşturacak!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak deprem felaketin ilk anından itibaren teknik personel ve iş makinalarıyla arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek olurken, depolama, sulama ve içme suyu teminine yönelik çalışmaların da aksatılmadan devam ediyor.

DSİ Kahramanmaraş’ı suya kavuşturacak!

DSİ Kahramanmaraş’ı suya kavuşturacak!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak deprem felaketin ilk anından itibaren teknik personel ve iş makinalarıyla arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek olurken, depolama, sulama ve içme suyu teminine yönelik çalışmaların da aksatılmadan devam ediyor.

26 Haziran 2024 Çarşamba 10:21

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, deprem sonrası yapımına başlanan Deprem Konutlarının içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlama ve proje çalışmaların da hızlı bir şekilde başlatıldığını ve halihazırda inşaat çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Çalışmaları Bitirmek İçin Zamanla Yarışıyoruz

Ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşlarından olduklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, Kahramanmaraş Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türoğlu ve Elbistan ilçeleriyle, 04:17’de yaşanan ilk depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde yapımına başlanan kalıcı deprem konutlarının içme ve kullanma suyu temini çalışmalarını bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi.

Kahramanmaraş’ta 16 Bin 52 Deprem Konutunun İçme Suyunu Karşılıyoruz

Toki tarafından Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türoğlu, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde yapımı devam eden toplam 16 Bin 52 adet kalıcı deprem konutunun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacaklarını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmalar tamamlandığında 64 Bin 208 kişiye musluklardan saniyede 273 Litre içilebilir su temin edeceklerini söyledi.

Hedefimiz 2024 Yıl Sonunda Tüm Konutlara Suyu Ulaştırmak

Kahramanmaraş’ta devam eden proje kapsamında 19 Bin 250 metre polietilen, 64 Bin 910 metre çelik borulu isale hattı, 143 adet küçük sanat yapısı, 13 adet depo ve 7 adet terfi merkezi inşaatının yanında 19 adet de derin sondaj kuyusu açtıklarını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, amaçlarının 2024 yılı sonuna kadar tüm konutlara suyu ulaştırmak olduğunu ifade etti.

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DSİ Kahramanmaraş’ı Suya Kavuşturacak!
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