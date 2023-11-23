DSİ Kahramanmaraş’ta işçi alımı yapacak!

İlan, en az ilkokul mezunu adayları kapsıyor ve başvuru işlemleri oldukça kolay bir şekilde İŞKUR üzerinden tamamlanabilecek. Peki sıhhi tesisatçı iş başvuru şartları neler?

Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı duyurusunda bulundu. İŞKUR üzerinden yapacağı alıma ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En az ilkokul mezunu olma şartı bulunan ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylar kolaylıkla işlemlerini İŞKUR üzerinden yapabilecekler.

Peki DSİ işçi alımı şartları neler? İşte detayları...

BAŞVURUNUN SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri (DSİ), İŞKUR üzerinden yayımlanan yeni personel alım ilanı ile dikkat çekiyor. Bu ilan kapsamında, alımlar DSİ 20. Bölge Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş ili için gerçekleştirilecek.

Söz konusu alımda, Sıhhi Tesisatçı mesleği için personel aranmaktadır. Başvurular, 24 Kasım tarihine kadar yapılabilecek olup, başvuru süreci saat 23.59'da sona erecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?