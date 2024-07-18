Dulkadiroğlu Arslanbey Mahallesi Tepe Parkı Yenilendi

Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçe genelinde park ve yeşil alanların yenilenmesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Arslanbey Mahallesi Tepe Parkı'nda bulunan oyun grupları ve çevre düzenlemeleri, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar'ın talimatıyla kapsamlı bir tadilat ve yenileme sürecinden geçti.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yenileme çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda oyun oynayabilmeleri için park ve bahçelerimizin sürekli olarak bakımı ve yenilenmesi büyük önem taşıyor. Arslanbey Mahallesi Tepe Parkı'nda gerçekleştirdiğimiz tadilat ve yenileme çalışmaları ile hem oyun gruplarını modernize ettik hem de parkımızın genel çehresini iyileştirdik. Bu çalışmalarla çocuklarımızın mutluluğunu ve güvenliğini sağlamak en büyük önceliğimizdir."