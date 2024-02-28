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Dulkadiroğlu Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can: “İmar sorununu çözeceğiz”

İYİ Parti Dulkadiroğlu Başkan adayı Dr. Selahaddin Can, Mahallelerdeki imar sorununu çözeceğini söyledi.

Dulkadiroğlu Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can: “İmar sorununu çözeceğiz”

Dulkadiroğlu Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can: “İmar sorununu çözeceğiz”

İYİ Parti Dulkadiroğlu Başkan adayı Dr. Selahaddin Can, Mahallelerdeki imar sorununu çözeceğini söyledi.

28 Şubat 2024 Çarşamba 11:56

İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Dr. Selahaddin Can, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına soluksuz devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta mahalle ve sokakları adım adım gezerek vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Adayı Can, bir yandan da projelerini anlatarak başkanlık için destek istiyor.

Bu kapsamda, Şeyh Adil Mahallesi Muhtarı Şahin Çayır ve Mahalle sakinleriyle buluşan Dr. Selahaddin Can, göreve gelmesi durumunda Mahallelerdeki imar sorunlarını mercek altına alarak neşter vuracaklarını ifade etti.

Can yaptığı açıklamada “Muhtarımız bizi misafir olarak kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizin sıkıntılarını konuştuk. Biz belediye başkanı olduğumuzda, muhtarımda seçilirse birlikte proje üreterek mahallemize kazandıracağız.

İnsanların arsa sıkıntıları, proje sıkıntısı ve imar planı sıkıntıları var. İnsanların arsasında, yıllardır evlerinde oturuyorlar ama arsalarında başka ortak veya belediye ortaklığı, yada sit alanı olarak görülüyormuş. Bu insanlar 50 yıldır buradalar. Buradaki sıkıntıyı bir an öce çözmek için belediye başkanlığına talibiz. Belediye Başkanı olduğumuzda imar planındaki sıkıntıyı bir an önce çözeceğiz. İnsanların mağduriyeti giderilirse aidiyet duyguları artacaktır hemde sıkıntılar çözülmüş olacak.” şeklinde konuştu.

Dr. Selahaddin Can ve beraberindeki heyet Şeyh Adil Mahallesindeki vatandaş buluşmasının ardından Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan ve yönetimini ziyaret etti.

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Dulkadiroğlu Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can: “İmar Sorununu çözeceğiz”
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