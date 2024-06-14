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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’dan Kurban Bayramı Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kurban Bayramı dolayısıyla mesai yayınladı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’dan Kurban Bayramı Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’dan Kurban Bayramı Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kurban Bayramı dolayısıyla mesai yayınladı.

14 Haziran 2024 Cuma 18:23

Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Akpınar, Kurban ibadetinin faziletine vurgu yaptı. Kurban Bayramı'nın manevi anlamını ve toplumsal değerlerini vurgulayan Başkan Akpınar, bayramın birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini temenni ederek şunları söyledi:

“Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu ve bereketini hep birlikte yaşamanın sevinci içerisindeyiz. Bu mübarek bayram, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini sergilediğimiz özel günlerdendir. Kurban ibadeti, Allah’a yakınlaşmanın, O’nun rızasını kazanmanın bir vesilesidir. Kurbanlarımızın makbul, dualarımızın kabul olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ederim.Kurban Bayramı vesilesiyle, asrın felaketinde hayatını kaybeden şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bayramın, ailelerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde geçmesini temenni ediyor, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum.”
 

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’dan Kurban Bayramı Mesajı
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