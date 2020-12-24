Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay’ın acı günü

Eskalen’in cenazesi Şeyhadil Mezarlığı’na defnedildi.
Merhum Ahmet Eskalen’in eşi, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın halası 73 yaşındaki Fatma Eskalen dün gece vefat etti.
Kahramanmaraş Şeyhadil mezarlığında kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığında toprağa verildi.
Şeyhadil mezarlığı’nda düzenlenen cenaze namazına, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ak Parti ilçe Başkanı Mücahit Kara, Ak Parti Dulkadiroğlu ilçe başkanı Şahin Avşaroğlu, Ak Parti önceki dönem il başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, iş adamı Selahattin Okay, Belediye Başkan Yardımcıları, Ak Partililer ve Okay’ın aile yakınları katıldı.