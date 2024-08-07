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Dulkadiroğlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Dulkadiroğlu Belediyesi Ağustos ayı belediye meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar başkanlığında gerçekleştirildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Dulkadiroğlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Dulkadiroğlu Belediyesi Ağustos ayı belediye meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar başkanlığında gerçekleştirildi.

07 Ağustos 2024 Çarşamba 18:14

Meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçenin gelişmesi ve kalkınması adına gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.
Başkan Akpınar, mecliste yaptığı değerlendirme konuşmasında, “Belediyemiz, ilçemizin her noktasına hizmet ulaştırmak için gece gündüz çalışıyor. 105 mahallemizin her birinin sorunlarını çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Bu süreçte meclis üyelerimizin ve tüm belediye çalışanlarımızın katkıları çok büyük. Hepinize teşekkür ediyorum."
Meclis toplantısında şu gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı:
1- Açılış, yoklama, bir önceki meclis karar özeti.
2-İmar planı teklifi ve değişikliklerine ait ücret tarifesinde değişiklik yapılması teklifinin görüşülmesi.
3- Ödenek aktarılması teklifinin görüşülmesi.
4- Karataş Mahallesi sınır değişikliği teklifinin görüşülmesi.
5- Şeyhadil Mahallesi 435-4524-4536 adada U şartının kaldırılmasına ilişkin imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.
6- Ferhuş Mahallesi 1593 ada 1 parsel ile kamuya terkli alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.
7-Belediye ait 2870 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi.
8-2024 yılı bütçe tarifesinde güncelleme yapılması ile ilgili Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
9- İlçemiz sınırlarında ikamet eden 8, 12, ve mezun öğrencilerimize yönelik hazırlık kursları düzenleme konusunun görüşülmesi.
Görüşülen ve karara bağlanan gündem maddelerinin tamamına www.dulkadirogulu.bel.tr resmi web sitesinden ulaşılabilir.

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Dulkadiroğlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
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