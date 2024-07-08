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Dulkadiroğlu Belediyesi Arzu- Cuma çiftinin mutluluğuna ortak oldu!

Dulkadiroğlu Belediyesi, hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir adım atan Arzu Kurt ve Cuma Sarıtaş çiftinin düğün törenini düzenleyerek anlamlı bir projeye imza attı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Arzu- Cuma çiftinin mutluluğuna ortak oldu!

Dulkadiroğlu Belediyesi Arzu- Cuma çiftinin mutluluğuna ortak oldu!

Dulkadiroğlu Belediyesi, hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir adım atan Arzu Kurt ve Cuma Sarıtaş çiftinin düğün törenini düzenleyerek anlamlı bir projeye imza attı.

08 Temmuz 2024 Pazartesi 11:47

En büyük hayali gelinlik giymek olan Arzu Kurt'un bu dileği, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın liderliğinde gerçekleştirildi. Engelsiz bir yaşam için mutluluklarını evlilikle taçlandırmak isteyen Arzu ve Cuma çiftinin düğünü, Beyaz Saray Düğün Salonu'nda yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk’ün değerli katkılarıyla düzenlenen törende çiftin tüm masrafları Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından karşılandı. Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yaptığı açıklamada toplumun tüm bireylerine eşit fırsatlar sunmanın önemine dikkat çekerek, “Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Arzu ve Cuma Sarıtaş çiftimizin mutluluğu bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, engelsiz bir yaşam için atılan her adımda vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bu tür anlamlı projelerde yer almak ve vatandaşlarımızın hayallerine ortak olmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” Dedi.

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Dulkadiroğlu Belediyesi Arzu- Cuma çiftinin Mutluluğuna Ortak Oldu!
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